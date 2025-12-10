V devetih iskalnih akcijah sodelovalo 400 ljudi, Jake še niso našli

Od sobote, 29. novembra, je pogrešan 24-letni Jaka Muhedinovič iz Kasaz. "Jaka je visok okoli 193 cm, je vitke postave in ima kratke svetlo rjave lase. Ko so ga nazadnje videli, je bil oblečen v modre kavbojke, srajco in črn plašč. Obute je imel sive gležnarje," so sporočili s PU Celje.

Policisti so do danes izvedli devet iskalnih akcij, v katerih je sodelovalo približno 400 ljudi. V sklopu iskalnih akcij so pregledali strugo reke Savinje od Kasaz do Tremarij, brežino ob reki ter okoliške gozdove. Jake vse do danes niso našli.

Policisti zato ponovno prosijo za informacije vse, ki bi karkoli vedeli o njegovem izginotju.

Za informacije sta na voljo telefonski številki 113 in anonimna številka policije 080 12 00.