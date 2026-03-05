Naslovnica
Črna kronika

Devet let zapora za potapljača, ki je v Kopru tihotapil kokain

Koper, 05. 03. 2026 09.13 pred 1 uro 2 min branja 11

Avtor:
STA D.L.
Zaseg droge v koprskem pristanišču

Na koprskem okrožnem sodišču so v sredo obsodili še drugega potapljača, ki je marca 2024 skušal z brazilske ladje v koprskem pristanišču prevzeti skoraj 260 kilogramov kokaina. Sodišče je 38-letnemu Brazilcu Romulu De Souzi Silvi nepravnomočno prisodilo devet let zapora. V priporu je doslej preživel dve leti.

FOTO: PU Koper

Brazilec Romulo De Souza Silva se je zagovarjal, da je dejanje moral storiti zaradi izsiljevanja kriminalne združbe, vendar senat ni našel dokazov, ki bi o tem jasno pričali.

Brazilčev pajdaš, Albanec Edi Bajrami, je na začetku sojenja oktobra 2024 s tožilstvom sklenil dogovori in sprejel osemletno zaporno kazen.

Obsojena sta sredi marca 2024 ponoči s podvodnima skuterjema v potapljaški opremi po Rižani priplavala v koprsko pristanišče, kjer sta nameravala iz trupa brazilske ladje prevzeti zavoje s skupno 258 kilogrami droge.

Preberi še Potapljača sta se 'smukala' okoli tovorne ladje, v njej odkrili pakete droge

Poskušala sta dvakrat. Prvič, ko je bila ladja na sidrišču sredi zaliva, in drugič, ko je bila na privezu ob pomolu, a neuspešno. Ob drugem poskusu sta njuno podvodno svetilko opazila člana posadke, poklicala luške varnostnike, ti pa policiste. Čez kakšno uro so kriminalisti našli dvojico, ko sta na Srminu v potapljaških oblekah prihajala iz vode. Prijeli so ju in odpeljali v pripor.

Tovor droge z ladje bi bil ob prodaji na debelo vreden kar devet milijonov evrov. Kriminalisti so ga potegnili iz odprtine za sesalni sistem balastne vode.

Brazilec je na sojenji vztrajal, da je bil v dejanje prisiljen in da ni član hudodelske združbe. V zagovor je povedal, da je v Braziliji zaradi droge zapadel v velike dolgove in da bi s poslom te dolgove poplačal. Kriminalna združba naj bi grozila tako njemu kot njegovi družini.

"Izsiljevanje naj bi stopnjevali do to take mere, da naj bi bila njegova volja popolnoma zmanjšana in da naj ne bi imel druge možnosti. Vendar pa dokazi po oceni senata ne izkazujejo resne grožnje in fizične sile, ki bi jo tako izsiljevanje zahtevalo," je po razglasitvi sodbe poudarila okrožna sodnica Kristina Bošnjak.

Senat prav tako ni verjel njegovim navedbam, da se je zavestno odločil, da dejanja ne bo storil. "Z Bajramijem nista uspela zaradi objektivnih okoliščin, ki niso bile na njuni strani," je dejala sodnica. Tudi njegovo izgovarjanje na težave z drogo in psihičnim stanjem ni obrodilo sadov. Sodni izvedenki psihiatrinji sta namreč ugotovili, da se je kljub svojemu stanju zavedal, kaj počne.

Je pa senat kot olajševalne okoliščine upošteval njegovo slabo gmotno in socialno stanje v Braziliji ter stisko njegove družine in mu namesto 11 let, kot je predlagalo tožilstvo, prisodil devet let zapora. Do pravnomočnosti sodbe ostaja v priporu, senat ga je oprostil tudi plačila stroškov sojenja.

kokain tihotapljenje Koper sodba potapljač

KOMENTARJI11

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
r h
05. 03. 2026 10.47
Potrebno bi bilo še zaračunati temu Brazilcu bivanje pri nas za 9 let. Spet bomo mi krili te stroške
Odgovori
0 0
ptuj.si
05. 03. 2026 10.46
Jani Glavač, Svoboda....
Odgovori
0 0
ptuj.si
05. 03. 2026 10.41
Kje pa je kaj Golob???- Nobenega oziva, nič od nič....
Odgovori
+2
2 0
Ganymede
05. 03. 2026 10.39
Kitajci imajo odličen sistem za to in nobenih težav z drogami.
Odgovori
+1
1 0
ptuj.si
05. 03. 2026 10.41
Nimajo težav ja, ker vso drogo izvozijo.
Odgovori
+2
2 0
Ganymede
05. 03. 2026 10.39
Se opravičujem, a dokler ne bo smrtne kazni za tihotapce drog, ne bo nič dobrega
Odgovori
+1
1 0
an2000
05. 03. 2026 10.27
Če te ne ujamejo, pa je to zaslužen bonus k plači za sanjsko potapljaško potovanje na Francosko Polinezijo...🤪
Odgovori
+3
3 0
oježeš
05. 03. 2026 10.26
Pa še vesel je, da bo kazen prestajal v naših zaporih ne v Brazilskih.
Odgovori
+3
4 1
Oliguma
05. 03. 2026 10.24
Bumbarja..a ni dan dosti dolg..da je ponoči svetil z svetilko pod vodo..
Odgovori
+3
4 1
janezeki
05. 03. 2026 10.17
Stroške postopka in polni penzion pa plačamo zaposleni.
Odgovori
+6
6 0
a res1
05. 03. 2026 09.43
Izgnat pa mir. Če pa proba še enkrat pa ...
Odgovori
+8
8 0
oježeš
05. 03. 2026 10.27
Naslednjič bo vzel kamero za nočno opazovanje. Edino izgovor si bo moral izmisliti na novo. Čestitam našim sodnikom, da končno le ne nasedajo na izgovore kriminalcev.
Odgovori
+3
3 0
bibaleze
