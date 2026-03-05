Devet let zapora za potapljača, ki je v Kopru tihotapil kokain

Obsojena sta sredi marca 2024 ponoči s podvodnima skuterjema v potapljaški opremi po Rižani priplavala v koprsko pristanišče, kjer sta nameravala iz trupa brazilske ladje prevzeti zavoje s skupno 258 kilogrami droge.

Brazilec Romulo De Souza Silva se je zagovarjal, da je dejanje moral storiti zaradi izsiljevanja kriminalne združbe, vendar senat ni našel dokazov, ki bi o tem jasno pričali.

Poskušala sta dvakrat. Prvič, ko je bila ladja na sidrišču sredi zaliva, in drugič, ko je bila na privezu ob pomolu, a neuspešno. Ob drugem poskusu sta njuno podvodno svetilko opazila člana posadke, poklicala luške varnostnike, ti pa policiste. Čez kakšno uro so kriminalisti našli dvojico, ko sta na Srminu v potapljaških oblekah prihajala iz vode. Prijeli so ju in odpeljali v pripor.

Tovor droge z ladje bi bil ob prodaji na debelo vreden kar devet milijonov evrov. Kriminalisti so ga potegnili iz odprtine za sesalni sistem balastne vode.

Brazilec je na sojenji vztrajal, da je bil v dejanje prisiljen in da ni član hudodelske združbe. V zagovor je povedal, da je v Braziliji zaradi droge zapadel v velike dolgove in da bi s poslom te dolgove poplačal. Kriminalna združba naj bi grozila tako njemu kot njegovi družini.

"Izsiljevanje naj bi stopnjevali do to take mere, da naj bi bila njegova volja popolnoma zmanjšana in da naj ne bi imel druge možnosti. Vendar pa dokazi po oceni senata ne izkazujejo resne grožnje in fizične sile, ki bi jo tako izsiljevanje zahtevalo," je po razglasitvi sodbe poudarila okrožna sodnica Kristina Bošnjak.

Senat prav tako ni verjel njegovim navedbam, da se je zavestno odločil, da dejanja ne bo storil. "Z Bajramijem nista uspela zaradi objektivnih okoliščin, ki niso bile na njuni strani," je dejala sodnica. Tudi njegovo izgovarjanje na težave z drogo in psihičnim stanjem ni obrodilo sadov. Sodni izvedenki psihiatrinji sta namreč ugotovili, da se je kljub svojemu stanju zavedal, kaj počne.

Je pa senat kot olajševalne okoliščine upošteval njegovo slabo gmotno in socialno stanje v Braziliji ter stisko njegove družine in mu namesto 11 let, kot je predlagalo tožilstvo, prisodil devet let zapora. Do pravnomočnosti sodbe ostaja v priporu, senat ga je oprostil tudi plačila stroškov sojenja.