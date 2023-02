Devet nasilnežev napadlo varnostnike v celjskem gostinskem lokalu

Policija je v preteklem tednu pri osumljencih na dveh lokacijah v Celju opravila hišne preiskave. Zasegli so več palic za napad, bokser, pištoli z naboji ter več električnih vodnikov, za katere obstaja sum, da so bili pridobljeni s kaznivim dejanjem.

Zaradi suma storitve kaznivih dejanj nasilništvo, poškodovanje tuje stvari, grožnje, rop ter sodelovanje v skupini, ki stori kaznivo dejanje, je Policija osem oseb kazensko ovadila. Štirim osumljencem, starim 20, 21, 49 in 50 let, ki so državljani Slovenije, BiH in Srbije, so za čas nujnih preiskovalnih dejanj odvzeli prostost. Dva od njih so privedli k preiskovalnemu sodniku ter zanju predlagali ukrep izgona tujca iz države.