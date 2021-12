Devet oseb osumljenih 17 različnih kaznivih dejanj s področja preprodaje drog

V decembru so kriminalisti na podlagi odredb okrožnih sodišč na Ptuju in v Slovenj Gradcu skupaj s policisti PU Maribor in PU Celje pri osmih osumljencih na devetih naslovih opravili hišne preiskave. Pri tem so zasegli več snovi in predmetov, za katere obstaja sum, da gre za prepovedano drogo. Zasegli so okoli 50 gramov amfetamina, 50 gramov kokaina, 50 gramov droge MDMA, en kilogram konoplje, deset gramov heroina, več steklenic droge GBL in manjšo količino nedovoljenih snovi v športu.

Našli so tudi prirejen prostor za proizvodnjo konoplje z desetimi sadikami.

Zoper sedem osumljencev je bilo odrejeno pridržanje, ki pa je bilo po opravljenih hišnih preiskavah in izvedenih drugih aktivnostih odpravljeno. Kriminalisti bodo zoper devet osumljencev podali kazensko ovadbo zaradi utemeljenega suma storitve 11 kaznivih dejanj neupravičene proizvodnje prepovedanih drog in prometa z njimi ter z nedovoljenimi snovmi v športu in predhodnimi sestavinami za izdelavo prepovedanih drog, dveh kaznivih dejanj omogočanja uživanja prepovedanih drog ali nedovoljenih snovi v športu in enega kaznivega dejanja nasilništva.

Zoper tri osumljence bo podana tudi kazenska ovadba zaradi kaznivega dejanja zoper spolno nedotakljivost, ki je povezana s posledicami uživanja drog pri osumljencih in žrtvi.

Dve osumljeni osebi sta bili predhodno že obravnavani zaradi podobnih kaznivih dejanj. Preiskava je pokazala, da so se osumljenci dlje časa ukvarjali s preprodajo drog na območju Ptuja in Koroške, prepovedane substance pa so zlorabljali tudi sami. Letos so nekateri ob zlorabi droge GBL poiskali tudi nujno medicinsko pomoč.

Policisti opozarjajo, da je eksperimentiranje s prepovedanimi drogami izredno škodljivo za zdravje oziroma je lahko tudi smrtno nevarno.