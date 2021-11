Devet žensk kradlo po Gorenjski, vse pristale v priporu

Kot so sporočili s PU Kranj, so osumljenke, stare med 19 in 46 let, na območju Bleda in Radovljice izvrševale tatvine v šestih prodajalnah. Delovale so kot organizirana združba. Ukradene artikle so zlagale v torbe ali pod oblačila in jih odnašale mimo blagajne. Prvič so jih pri dejanju zalotili v torek, 23. novembra, na Bledu, kasneje isti dan pa še v Radovljici, kjer so jih tudi prijeli. V prijetju je sodelovalo več policijskih patrulj, ker so se osumljenke razbežale, so pojasnili na kranjski PU in dodali, da so policisti vsem osumljenkam odvzeli prostost in jih pridržali. Prav tako so jim zasegli tudi vozila.