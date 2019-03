Devetletni kolesar huje poškodovan, materi plačilni nalog

V nedeljo malo pred 16. uro se je v Kupčinjskem vrhu zgodila nesreča, v kateri se je hudo poškodoval devetletni kolesar, so sporočili s Policijske uprave Maribor.

Otrok, ki je sam kolesaril po lokalni cesti Kupčinji vrh–Sitež, je v rahlem levem ovinku zapeljal na bankino in padel. Po padcu je hudo poškodovan in nezavesten obležal. Prvo pomoč so mu nudili prvi posredovalci, nato pa so ga z reševalnim vozilom prepeljali v UKC Maribor.

Otrok med vožnjo ni uporabljal kolesarske čelade, kolesarskega izpita še nima. Policisti bodo otrokovi materi, s katero sta bila v tem kraju na obisku, izdali plačilni nalog zaradi opustitve dolžnega skrbstva in nadzorstva nad otrokom, so še sporočili policisti.

Zakon o pravilih cestnega prometa določa, da mora kolesar, mlajši od 18 let, obvezno nositi zaščitno čelado. Kadar otrok tega ne upošteva, pa se z globo 120 evrov kaznuje starš, skrbnik, rejnik ali spremljevalec otroka.

Kolo ima pravico samostojno voziti v prometu na cesti otrok, ki je star najmanj 8 let in ima pri sebi kolesarsko izkaznico, ter oseba, ki je starejša od 14 let. Otrok od 6. do 8. leta starosti in otrok do 14. leta, ki nima opravljenega kolesarskega izpita, sme voziti kolo v cestnem prometu le v spremstvu polnoletne osebe. Otrok do 6. leta starosti pa sme voziti kolo le na pešpoti ali v območju umirjenega prometa.