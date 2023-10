Devetletnik pri Kozini skočil pred avto, v Kamniku dva stopila pred moped

Včeraj popoldan so tako kozinski kot kamniški policisti posredovali pri prometnih nesrečah, v katerih so se skupaj lažje poškodovali trije otroci. Po do sedaj zbranih informacijah sta se obe nesreči zgodili zaradi njihove nepazljivosti oziroma nepazljivosti staršev.

V Hrpeljah pri Kozini je popoldan pred avtomobil z 20-letnim voznikom nenadoma skočil devetletnik. Pri tem je zadel v blatnik vozila in padel. Takoj za otrokom je pritekla še mama, ki je poškodovanega peljala na pregled v zdravstveni dom. Po prvih podatkih PU Koper je lažje poškodovan. Zoper starša bodo policisti uvedli hitri postopek glede skrbi in nadzora nad otrokom v cestnem prometu.

Policijska uprava Ljubljana je bila o nesreči na Kajuhovi poti v Kamniku obveščena okoli 15.30. Dobili so informacijo, da sta bila v nesreči poškodovana dva otroka. Po pregledu kraja nesreče so ugotovili, da se je nesreča zgodila, ko sta nepravilno prečkala cesto, saj se nista sprehodila do prehoda za pešce. Ob tem je vanju trčil mopedist. V postopku so policisti tudi ugotovili, da je bil voznik mopeda brez veljavnega vozniškega dovoljenja, zato so mu moped zasegli. Zoper njega vodijo postopek o prekršku.