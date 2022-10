'Dijak je dobil udarce, a psihični šok je bil hujši. S telesa mu je strgal majico'

V ponedeljek je na novogoriški gimnaziji prišlo do spora med dvema mladoletnima osebama, dijakom gimnazije in napadalcem. Da je na eni izmed srednješolskih ustanov na Goriškem prišlo do spora med dvema mladoletnikoma, so nam že v torek potrdili na PU Nova Gorica, zdaj pa so dodali, da primer preiskujejo v smeri suma kaznivega dejanja grožnje. Kot so nam potrdili tudi na omenjeni gimnaziji, je napadalec po sporu in fizičnem obračunu privzdignil majico in z namenom ustrahovanja pokazal ročaj pištole. Šlo naj bi sicer za pištolo airsoft. Udeleženi sta bili dve osebi: "Napadalec in naš dijak, ki jo je mogoče odnesel s kakšno manjšo modrico. Dobil je udarce, a psihični šok je bil hujši," so povedali na gimnaziji in dodali, da je napadalec dijaku s telesa strgal majico.

Kot smo že poročali, se je v ponedeljek med dvema mladoletnima osebama na Gimnaziji Nova Gorica vnel spor, prišlo je tudi do fizičnega obračuna in posredovala je Policija. Kot so nam povedali na novogoriški gimnaziji, je del spora zagotovo predstavljala vsebina na majici njihovega dijaka. O samem napisu so dodali, da ne vedo veliko, obstaja pa več verzij, a je bilo vsekakor "nekaj s srbsko omembo Kosovega". Kot so pojasnili, se je njihov dijak v dopoldanskem času sprehodil mimo lokala, v katerem je sedela "druščina nekaj fantov z napadalcem". Ta je nato, kot pravijo, dijaku najverjetneje sledil v šolsko avlo, kjer se je znesel nad mladoletnikom. Po njihovih informacijah napadalec ni dijak nobene šole. V spor sta bili udeleženi dve osebi: "Napadalec in naš dijak, ki jo je mogoče odnesel s kakšno manjšo modrico. Dobil je udarce, a psihični šok je bil hujši," so nam pojasnili. Napadalec mu je namreč s telesa strgal majico in jo odnesel s seboj. icon-expand Policija FOTO: POP TV "Napadalec je med fizičnim obračunom za ustrahovanje privzdignil majico, da je bil viden ročaj pištole, ki jo je imel za pasom," so povedali in dodali, da je bila varnostnica v tistem trenutku ravno na obhodu, zaradi česar v sporu ni mogla posredovati. "Prisotni dijaki so bili šokirani, vse se je zgodilo prehitro, šele ko je bilo že konec, je prišel mimo profesor, ki pa ni videl ročaja pištole za pasom. Napadalec je takoj odšel," so dodali. Kot je že v torek dejala Policija, so v preiskavi ugotovili, da je šlo za nenevarni predmet, po naših neuradnih informacijah pa naj bi šlo za pištolo airsoft. "Za pištolo se je menda izkazalo, da je bila plinska pištola, ki je videti kot prava, ročaj izza pasu pa za ustrahovanje zadošča," so potrdili tudi v šoli. Incident se je odvil v šolski avli za glavnim vhodom in tik pred koncem glavnega odmora. Postopek zdaj vodi Policija. S PU Nova Gorica so danes sporočili, da je eden od udeležencev spora po incidentu kraj zapustil in odšel neznano kam, a so ga policisti policijske postaje Nova Gorica kmalu izsledili, prav tako pa so policisti v nadaljevanju preiskave v grmovju našli in zasegli nenevaren predmet, ki ga je imel udeleženec pri sebi v času spora. PREBERI ŠE Spor na goriški šoli: neuradno naj bi mladoletnik grozil z airsoft pištolo Obe udeleženi osebi sta mladoletni, zaradi česar so z informacijami skopi. Motiv za dejanje še ugotavljajo, o dogodku pa so obvestili tudi vse pristojne pravosodne organe. V skladu z usmeritvami pristojnega državnega tožilstva v Novi Gorici novogoriški policisti primer preiskujejo v smeri suma kaznivega dejanja grožnje. Z novogoriške gimnazije so nam zaupali še, da se je pred leti zgodil še en primer, ko je v lokalu pod šolo dijakinja s pištolo grozila drugi dijakinji, a da se to ni zgodilo v šolskih prostorih. "Seveda smo dolžni za vsak ročaj pištole v šolah reagirati, a za preprečevanje takih primerov bi ob vstopu v šolo potrebovali proceduro, kot jo imajo na letališčih, kar pa je nemogoče," so še izpostavili.