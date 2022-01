Dijak v šoli razkazoval pištolo za airsoft

Koprski policisti so sporočili, da je dijak v učilnici ene od srednjih šol razkazoval pištolo za airsoft, ki jo je imel pri sebi. Učitelj mu je rekel, naj mu pištolo izroči, kar je dijak tudi naredil, učitelj pa je pištolo shranil do prihoda policistov. Ti so ugotovili, da gre za pištolo airsoft brez nabojnika in nabojev.

Mladoletniku so policisti napisali obdolžilni predlog, poleg tega pa so poročilo napisali še na CSD. Pištolo so mu zasegli in o dogajanju obvestili njegove starše.