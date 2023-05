Dijak z 20-centimetrskim nožem napadel učiteljico

Incident se je zgodil okoli 8.20, kmalu po začetku učne ure, ko je profesorica hodila med šolskimi klopmi. Ko je šla mimo vrste, v kateri je sedel 16-letni dijak, je ta nenadoma vstal in jo z nožem napadel od zadaj. Uspela mu je ubežati in se skriti v stranišče, napadalec pa je nato izvlekel pištolo in začel groziti sošolcem ter še njih nagnal iz razreda.

Prve informacije, ki jih je dobila policija, so tako govorile o strelskem napadu na srednji šoli v Abbiategrassu, predmestju Milana. Ko so prihiteli na kraj dogodka, so ugotovili, da je šlo pravzaprav za napad z nožem. 51-letno profesorico so reševalci hudo poškodovano prepeljali v bolnišnico. Utrpela naj bi poškodbe po glavi, ramenu in roki, vendar njeno življenje ni ogroženo.

Takoj so pridržali tudi mladoletnega napadalca, ki se aretaciji ni upiral. Tudi njega so prepeljali v bolnišnico, saj je med napadom porezal tudi sebe, zasegli pa so mu tudi velikanski nož z 20-centimetrskim rezilom. Enako so storili s pištolo, za katero pa se je nazadnje izkazalo, da je bila strašilna in deluje na slepe naboje.