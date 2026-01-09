Dijak z nožem napadel dijakinjo in jo poškodoval

Na PU Murska Sobota so potrdili, da se je na eni izmed srednjih šol zgodil varnostni incident. Ob 9.40 so bili obveščeni, da neznanec na šoli z nožem napada mimoidoče. Na kraj so bili nemudoma napoteni policisti in kriminalisti. Po prvih podatkih naj bi dijak poškodoval dijakinjo. Ta je lažje poškodovana, so zapisali.

Osumljenca je Policija prijela v okolici šole malo pred 10. uro.

"Na kraju je več policistov in kriminalistov, ki so zavarovali kraj in zbirajo obvestila ter so poskrbeli za varnost," so dodali. Več informacij bodo posredovali kasneje.

Ravnateljica srednje šole z območja Murske Sobote je pred tem za 24ur.com potrdila, da se je napad zgodil in pojasnila, da je bila poškodovana njihova dijakinja.