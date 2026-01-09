Naslovnica
Črna kronika

Dijak z nožem napadel dijakinjo in jo poškodoval

Murska Sobota, 09. 01. 2026 10.26 pred 3 minutami 1 min branja 0

Avtor:
M.S. A.K.
Izredna novica

Na eni od srednjih šol na območju Murske Sobote se je zgodil napad z nožem. Dijak je napadel dijakinjo in jo porezal, nato pa pobegnil, a ga je policija že prijela.

Na PU Murska Sobota so potrdili, da se je na eni izmed srednjih šol zgodil varnostni incident. Ob 9.40 so bili obveščeni, da neznanec na šoli z nožem napada mimoidoče. Na kraj so bili nemudoma napoteni policisti in kriminalisti. Po prvih podatkih naj bi dijak poškodoval dijakinjo. Ta je lažje poškodovana, so zapisali.

Osumljenca je Policija prijela v okolici šole malo pred 10. uro.

"Na kraju je več policistov in kriminalistov, ki so zavarovali kraj in zbirajo obvestila ter so poskrbeli za varnost," so dodali. Več informacij bodo posredovali kasneje.

Ravnateljica srednje šole z območja Murske Sobote je pred tem za 24ur.com potrdila, da se je napad zgodil in pojasnila, da je bila poškodovana njihova dijakinja.

Slovenska policija (slika je simbolična).
Slovenska policija (slika je simbolična).
FOTO: Shutterstock

Kot je prvi poročal Sobotainfo, naj bi dijak prvega letnika na hodniku čakal dijakinjo četrtega letnika in jo z nožem poškodoval po obrazu in hrbtu. Nato naj bi zapustil prostore šole in se napotil v smeri doma starejših občanov.

Dijaki šole naj bi se preventivno zaklenili v učilnice, šola pa je sprožila varnostne protokole.

Vestnik medtem poroča, da je pouk na šoli za danes končan, dijake pa so poslali domov. Poškodovano dijakinjo naj bi medtem odpeljali v bolnišnico.

