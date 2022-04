Dijaki vdrli v sistem in si popravljali ocene? Policija prejela prijavo

"Veliko dijakov si je po vdoru opravičevalo izostanke od pouka oziroma popravljalo prisotnost pri pouku, seveda brez da bi razrednik oz. kateri koli profesor to opazil. Zadeva je šla tako daleč, da so si popravljali celo ocene v e-redovalnici in zaključne ocene. Na šolske računalnike pa so namestili tudi razne aplikacije, s pomočjo katerih so pridobili kontrolne naloge in druge uporabne zadeve," je zapisala zaskrbljena mama, ki želi ostati anonimna. Dodala je, da so nekateri dijaki "brez težav priznali, da res ni težko vdreti v šolski sistem in prekopirati kakršnih koli podatkov".