Črna kronika

Dijakinja o napadu: Zaklenili smo se v učilnice, bili smo prestrašeni

Murska Sobota, 09. 01. 2026 12.02 pred 14 minutami 1 min branja 0

Avtor:
M.S.
Šolski hodnik

Po napadu z nožem na eni izmed srednjih šol v Murski Soboti smo se pogovarjali z dijakinjo, ki je bila priča dogajanju. Kot nam je zaupala, so bili ravno v razredu, ko so nenadoma zaslišali glasno kričanje na hodniku.

Po besedah dijakinje, katere identitete ne bomo razkrili, so s šolskega hodnika nenadoma zazveneli "kriki kot iz grozljivke".

Profesorica se je odpravila na hodnik preverit, kaj se dogaja, na tleh pa je zagledala poškodovano dijakinjo. Dijak prvega letnika jo je porezal po obrazu in hrbtu.

Dijaki so se nato zaklenili v učilnico in čakali na pomoč. Ko so na šolo prispeli policisti, so jo lahko zapustili. Kot je še povedala, so bili zaradi dogajanja močno prestrašeni in pretreseni. Na šoli zdaj poteka kriminalistična preiskava, vse dijake pa so poslali domov.

Na kraju dogodka so trenutno kriminalisti (slika je simbolična).
Na kraju dogodka so trenutno kriminalisti (slika je simbolična).
FOTO: Aljoša Kravanja

Kot smo poročali, so na Policijski upravi Murska Sobota potrdili, da so dopoldne posredovali na eni izmed srednjih šol, kjer je dijak z nožem napadel in poškodoval dijakinjo. Ta je po prvih podatkih lažje poškodovana.

Osumljenca je Policija prijela v okolici šole malo pred 10. uro.

Preberi še Dijak z nožem napadel dijakinjo in jo poškodoval
murska sobota šola napad

Dijak z nožem napadel dijakinjo in jo poškodoval

