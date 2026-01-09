Dijakinja o napadu: Zaklenili smo se v učilnice, bili smo prestrašeni

Po besedah dijakinje, katere identitete ne bomo razkrili, so s šolskega hodnika nenadoma zazveneli "kriki kot iz grozljivke".

Profesorica se je odpravila na hodnik preverit, kaj se dogaja, na tleh pa je zagledala poškodovano dijakinjo. Dijak prvega letnika jo je porezal po obrazu in hrbtu.

Dijaki so se nato zaklenili v učilnico in čakali na pomoč. Ko so na šolo prispeli policisti, so jo lahko zapustili. Kot je še povedala, so bili zaradi dogajanja močno prestrašeni in pretreseni. Na šoli zdaj poteka kriminalistična preiskava, vse dijake pa so poslali domov.