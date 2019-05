Dijana Đuđić naj bi proračun BiH oškodovala za 2,5 milijona evrov

Skrivnostna državljanka BIH je javnosti postala znana lani, ko je dala posojilo v vrednosti 450.000 evrov predsedniku Slovenske demokratske stranke Janezu Janši.

Đuđićeva in še dve osebi so se v predkazenskem postopku znašli zaradi suma kaznivih dejanj organiziranega kriminala, pranja denarja in davčne utaje.

Inšpektorji agencije so v sodelovanju s slovensko policijo in policijami drugih držav članic EU ugotovili, da so osumljenci omenjena kazniva dejanja storili v letih 2013 in 2018.