V zvezi z davčno utajo Đuđićeve naj bi preiskovali Snežiča in Vuka

Mednarodna kriminalistična preiskava, v kateri poleg pripadnikov agencije BiH za preiskave in zaščito sodelujejo še Slovaki, Čehi, Poljaki, Avstrijci in Slovenci, je dobila prvi epilog.

In kdo ji je nakazoval ta denar? Podjetja, ki naj bi jih ustanovila nekdanji župan Zavrča Miran Vuk in znani davčni svetovalec Rok Snežič .

Nanje so prejemali denar, velike količine denarja, skupno 48 milijonov konvertibilnih mark oziroma 24 milijonov evrov. A tudi tokrat sta se po naših informacijah v preiskavi znašla dva Slovenca. Nekdanji dolgoletni župan občine Zavrč – Miran Vuk, in doktor davčnih utaj Rok Snežič.

SIPA je konec tedna sporočila, da je na tožilstvo vložila prijavo zoper tri fizične in eno pravno osebo. Med njimi naj bi bila tudi Dijana Đuđić. Delovali so kot kriminalna združba, piše SIPA. Med letoma 2013 in 2018 so odprli več bančnih računov v Sloveniji, Avstriji in na Madžarskem.

Kako so delovali?

Modus operandi, kot ga je po naših podatkih ugotovila SIPA, je bil tak: Vuk in Snežič sta ustanavljala podjetja na Poljskem in Češkem. Potem pa so ta podjetja denar nakazovala na prej omenjene račune.

Ta denar je nato trojica osumljenih, z Đuđićevo na čelu, dvigovala. A ker nakazil in dvigov niso prijavili davčnim organom v Bosni in Hercegovini, so se izognili plačilu okoli 4,8 milijona konvertibilnih mark oziroma okoli 2,4 milijona evrov.

Na SIPI nam niso potrdili, ali so zaslišali tudi Snežiča in Vuka. Snežič pravi, da ga niso poklicali in zatrjuje: "Nikdar nisem bil lastnik nobenega podjetja na Poljskem, Češkem ali Slovaškem. Prav tako nisem državljanom BiH nikoli nakazoval nobenega denarja ... Kaj pa je delal gospod Vuk in če je bil on lastnik, boste morali vprašati njega, saj že pet let nisem več njegov davčni svetovalec."

Vuk nam na telefonske klice in vprašanja ni odgovarjal.

Lahko bi šlo za pranje denarja

To je prvi del preiskave v BIH, ki je zdaj končana. V drugem delu SIPA preiskuje, komu je bil denar namenjen. Če bi šel nazaj v roke Snežiča ali Vuka, bi lahko šlo tudi za pranje denarja. Prav tako je še vedno odprta kriminalistična preiskava v Sloveniji, so nam potrdili na policiji. Potrdili so sodelovanje z drugimi državami, da pa še morejo napovedati, kdaj bi jo lahko končali.