Šlo je za manjšo intervencijo, zagorela je izolacija na strehi. Kot so pojasnili na Slovenskih železnicah, je zagorelo med polaganjem izolacije na novem nadstrešku, a požar so takoj pogasili.
Črna kronika
Zagorelo na ljubljanski železniški postaji
Bralec nam je poslal fotografije dima okoli ljubljanske železniške postaje. Kot so pojasnili na gasilski brigadi Ljubljana, je požar že pogašen.
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