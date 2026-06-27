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Črna kronika

Zagorelo na ljubljanski železniški postaji

Ljubljana , 27. 06. 2026 15.24 pred 52 minutami 1 min branja 9

Avtor:
A.K. STA
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Bralec nam je poslal fotografije dima okoli ljubljanske železniške postaje. Kot so pojasnili na gasilski brigadi Ljubljana, je požar že pogašen.

Šlo je za manjšo intervencijo, zagorela je izolacija na strehi. Kot so pojasnili na Slovenskih železnicah, je zagorelo med polaganjem izolacije na novem nadstrešku, a požar so takoj pogasili. 

ljubljana požar

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KOMENTARJI9

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96bimBo
27. 06. 2026 16.43
Ja, bitumenska izolacija rada gori.
Odgovori
+1
1 0
PridiNaVIDMAX
27. 06. 2026 16.43
spet malo multikulure na delu zavito v "nesrečo"?
Odgovori
+1
2 1
. .
27. 06. 2026 16.30
Še večkrat se bo kadilo, odkar po novem podpiramo genocid nad muslimani.
Odgovori
-9
2 11
iwilliwillhacku
27. 06. 2026 16.36
a jbg, morjo tut oni na svoji koži spoznati, kako to je...
Odgovori
+5
5 0
Fourty Six
27. 06. 2026 16.30
Kako se je končalo tisto na dolenjski avtocesti?
Odgovori
+2
3 1
motorist_mb
27. 06. 2026 16.11
Zaj bo hitrost vlakov po polžje 😆
Odgovori
+4
4 0
Mor4na
27. 06. 2026 16.07
Mijič anekse rihta?
Odgovori
+0
3 3
JanezNovak13
27. 06. 2026 15.53
Odlična fotografija!
Odgovori
+5
5 0
Slovenska pomlad
27. 06. 2026 15.52
Papeža torej še ni.
Odgovori
-1
1 2
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