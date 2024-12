Dino Muzaferović Cezar: tri države so ga iskale, Nemčija ga je izpustila

38-letnik, rojen v Veliki Kladuši, del otroštva pa naj bi preživel v Sloveniji in že kot mladoletnika naj bi ga obravnavala slovenska policija. Dino Muzaferović, znan pod nadimkom Cezar, se je nato povzpenjal po lestvici, dokler ni postal vodja kriminalne združbe, ki je delovala v Veliki Kladuši.

"Kot mi pravijo policijski viri, v Sloveniji organiziran kriminal ne more obstajati brez osebe iz Velike Kladuše," pravi bosanski novinar, urednik portala Istraga.ba Avdo Avdić.

V policijski akciji Escobar se Cezar izogne roki pravice, konec leta 2022 pa ga aretirajo v Nemčiji. Ta ga nato izroči Italiji, a tudi iz zaporniške celice vodi preprodajo droge in orožja po Evropi. Kar maja lani razbije Europol v mednarodni akciji. Aretirali so 37 ljudi, zasegli 15 ton kokaina, 10 ton heroina, ponarejene osebne izkaznice in celo policijske uniforme. Sodelovala je tudi slovenska policija – tudi nas so bile hišne preiskave – neuradno pa naj bi bil med prijetimi tudi brat Dina Muzaferovića.

Dina Italija nato izroči Nemčiji, ta pa ga – nekaj mesecev po Europolovi akciji – izpusti na prostost, čeprav je za njim razpisana mednarodna tiralica. "Dejstvo pa je, da naj bi bil takrat že razpisan hrvaški evropski nalog za prijetje in pridržanje, vendar ga Nemčija ni izročila Hrvaški in tako je bil Dino Muzaferović na svobodi," je pojasnila penologinja in novinarka Večera Damjana Žišt.

In ta je vodila v Slovenijo, Cezar naj bi bil – pripoveduje Žištova – tudi poročen s Slovenko, sestro Drejca Kovača, domnevno enega vodilnih v slovenski celici Kavaškega klana. "Če pogledamo samo njegovo (Muzaferovićevo) trgovanje z drogo, on ni "velika riba", v Bosni in Hercegovini so večji igralci, ki prodajo veliko večje količine kokaina /.../ ampak Dino Muzaferović je brutalen, to je njegova specifičnost, Dino Muzaferović je človek, ki brez težav ubija," pa je o njem še povedal Avdić.

In Cezarjevo maščevanje naj bi vodilo tudi do petkove mafijske likvidacije Satka Zovka v Ljubljani.