'Direktorske goljufije': neznancu nakazala 50.000 evrov

Kot je opisala predstavnica za odnose z javnostjo PU Celje Milena Trbulin , je zaposlena v gospodarski družbi, ki ima sedež na širšem celjskem območju, prejela elektronsko pošto, ki naj bi jo poslal njen direktor in jo v sporočilu povprašal, če razpolagajo z zadostnimi sredstvi na bančnem računu. Po njeni potrditvi ji je neznanec v imenu njenega direktorja posredoval še natančne podatke tuje banke in znesek, ki naj ga nakaže. Zaposlena je v dobri veri, da je naročilo prejela od direktorja na račun tuje banke nakazala dobrih 50.000 evrov.

Storilci takšnih goljufij so zelo iznajdljivi. V večini primerov pošto pošljejo v imenu direktorjev oziroma poslovodnih oseb družbe, obravnavali pa smo tudi že primere, ko so pošto poslali v imenu poslovnih partnerjev, s katerimi podjetja redno in dobro sodelujejo.

Po uspešno izvedeni goljufiji, natančneje nakazilu, je za zdaj še neznani pošiljatelj naslednji dan zaposleni poslal novo naročilo, pri čemer pa je zaposlena opazila, da je naslov elektronske pošte drugačen, kot ga uporablja direktor, in ugotovila, da je šlo tudi v prejšnjem primeru za goljufijo in povzročitev velike premoženjske škode družbi.

V primeru zaznanih poskusov goljufij ali goljufij in posledično oškodovanj, naj oškodovanci takoj obvestijo poslovno banko, s katero poslujejo in zadevo takoj prijavijo najbližji policijski enoti.

Storilci so zelo iznajdljivi

Storilci omenjenih goljufij so namreč zelo iznajdljivi, opozarja policija: "V večini primerov pošto pošljejo v imenu direktorjev oziroma poslovodnih oseb družbe, obravnavali pa smo tudi že primere, ko so pošto poslali v imenu poslovnih partnerjev, s katerimi podjetja redno in dobro sodelujejo. Tudi v teh primerih so uporabljali zelo podobne elektronske naslove, kot jih slednji dejansko uporabljajo. Največkrat je šlo le za razliko v eni sami črki elektronskega naslova."

Izpostavljajo še, da je nujna čim prejšnja prijava: "V primeru zaznanih poskusov goljufij ali goljufij in posledično oškodovanj, naj oškodovanci takoj obvestijo poslovno banko, s katero poslujejo in zadevo takoj prijavijo najbližji policijski enoti. Nujnost takojšnje prijave je namreč ključna za izvedbo uspešnih ukrepov policije in drugih pristojnih organov v smislu uspešnosti izvedbe zavarovanja oziroma blokiranja nakazanih sredstev na transakcijskem računu prejemnikov."