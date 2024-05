Dirka po garažni hiši: Policija našla kršitelja, ki sta ovirala patruljo

V začetku marca se je več mladih, po oceni Policije okoli 300, zbralo v eni od garažnih hiš v prestolnici, kjer so opazovali objestno vožnjo osebnih vozil. Policija je dogodek temeljito preučila. "Poleg ukrepov, ki so bili že izvedeni na kraju, kjer so policisti ugotovili več cestno prometnih kršitev, med drugim zaradi povzročitve prometne nesreče, sicer pa največ s področja tehnične brezhibnosti vozil, smo nadaljevali z zbiranjem obvestil tudi o drugih kršitvah na kraju," so sporočili s PU Ljubljana.

Drugi kršitelj, ki je spodbujal in snemal dogodek, je mladoleten, Policija pa je opravila razgovor z njegovimi starši in podala obdolžilni predlog na pristojno sodišče.

Med drugim so prepoznali kršitelja, ki sta neposredno ovirala delo policijske patrulje, eden od njiju pa je udaril po policijskem vozilu. Slednjega je Policija obravnavala zaradi kršitev javnega reda in miru in kršitev cestno prometne zakonodaje. Izdali so mu odločbo po hitrem postopku. Ker gre za tujca, ki mu je konec aprila poteklo dovoljenje za začasno prebivanje v Sloveniji, so policisti na pristojno upravno enoto podali zadržke za podaljšanje dovoljenja.

82 postopkov o prekrških

"Poleg tega smo nadaljevali preventivno delo ter kontrole na lokacijah, kjer se pogosto dogajajo kršitve oziroma t. i. "driftanje" ,in pri tem na Policijski upravi Ljubljana v 25 primerih sami zaznali ali bili obveščeni o različnih kršitvah, kjer smo v sodelovanju z drugimi enotami izvedli celovite ukrepe."

V dveh mesecih je Policija izvedla 82 postopkov o prekrških zaradi kršitev zakonov o motornih vozilih in pravilih cestnega prometa. V dveh primerih so zaradi vožnje pod vplivom droge in prekoračene hitrosti v naselju podali obdolžilni predlog na sodišče. Zaradi vožnje brez veljavnega vozniškega dovoljenja so zasegli štiri osebna vozila ter zoper kršitelje podali obdolžilne predloge.

Zaradi neizpravnih vozil (v vozila so bili vgrajeni nehomologirani deli ali naprave) so voznikom v 16 primerih odvzeli registrske tablice in vozila izločili iz prometa. "Poleg tega smo zaradi drugih kršitev v 39 primerih izločili motorna vozila iz prometa. Zaznano in obravnavano je bilo tudi kaznivo dejanje ponarejanja listin oziroma registrskih tablic," so zapisali na PU Ljubljana.

Organizatorji odgovorni za neustrezno organizacijo dogodka

Vse, ki organizirajo tovrstne dogodke, Policija opozarja, da so dolžni ravnati skladno z zakonodajo na področju javnega zbiranja in pridobiti vsa ustrezna soglasja in dovoljenja, še posebej za dogodke, ki se odvijajo na javnih cestah ali drugih javnih površinah. Neustrezna organizacija takšnih prireditev, kjer ni v zadostni meri poskrbljeno za varnost tako udeležencev kot tudi posamičnih obiskovalcev ali naključnih prisotnih oseb, namreč pomeni tudi odgovornost organizatorjev.

"Posameznike, ki so na takšnih dogodkih prisotni z vozili, pozivamo, naj dosledno spoštujejo cestno prometne prepise in s svojim ravnanjem in vožnjo nikakor ne ogrožajo tako sebe kot druge osebe na kraju. Enako pozivamo upravljalce in lastniki prostorov, kjer se takšni dogodki pojavljajo, da o tovrstnem početju obvestijo Policijo, prav tako pa sami v okviru svojih možnosti (na primer preprečevanje dostopa, zagotovitev varnostnih služb ...) poskrbijo za to, da ne bi prišlo do kakršnega koli ogrožanja varnosti ljudi ter poskrbijo za varovanje svojega premoženja," poudarjajo.

Policija medtem na starše mladoletnikov, ki so pogosto prisotni na teh dogodkih, apelira, da se z otroki pogovorijo o odgovornem ravnanju in nevarnostih, ki pretijo na udeležence tovrstnih srečanj.