Divja, nevarna vožnja po pomurski in novogoriški cesti

Murskosoboški prometni policisti so minuli konec tedna na avtocesti izven naselja Turnišče v smeri Lendave med izvajanjem meritev hitrosti zaustavili 35-letnega državljana Italije. Voznik osebnega avtomobila Audi A6 je vozil s hitrostjo 201 kilometer na uro, kljub temu, da je hitrost omejena na 110 kilometrov na uro. Kršitelju so policisti izrekli globo 1200 evrov in 9 kazenskih točk, so sporočili s PU Murska Sobota.

Novogoriški prometni policisti pa so včeraj pozno zvečer na območju Ajševice pri nadzoru prometa ustavili 40-letnega voznika osebnega avtomobila. Izmerili so, da je na odseku, kjer je dovoljena hitrost 90 kilometrov na uro, vozil 120 kilometrov na uro. V nadaljevanju postopka so mu odredili hitri test, saj so sumili, da je vozil pod vplivom prepovedanih drog, psihoaktivnih zdravil ali drugih psihoaktivnih snovi. Ker je bil rezultat testa pozitiven, so mu odredili strokovni pregled, ki pa ga je voznik odločno odklonil. Policisti so mu zato prepovedali nadaljnjo vožnjo, mu začasno odvzeli vozniško dovoljenje in zoper njega podali obdolžilni predlog na pristojno sodišče, so sporočili s PU Nova Gorica.

Novogoriški policist ob tem dogodku opozarjajo voznike, da dosledneje spoštujejo omejitev hitrosti in ustrezno prilagodijo vožnjo tako razmeram na cesti kot tudi lastnim vozniškim izkušnjam in sposobnostim. Na ta način namreč lahko obvarujemo marsikatero življenje, saj stopnja poškodb narašča sorazmerno s hitrostjo.

Neprilagojena hitrost je na slovenskih cestah eden glavnih dejavnikov prometnih nesreč, še zlasti tistih z najhujšimi posledicami. Pogosto je povezana tudi z nekaterimi drugimi dejavniki, kot so nepravilna stran in smer vožnje, nepravilno prehitevanje in neupoštevanje pravil o prednosti.

Prav tako policisti PU Nova Gorica vse udeležence v cestnem prometu ponovno pozivajo k defenzivni vožnji. Kljub dejstvu, da večina voznikov motornih koles prilagaja vožnjo razmeram na cestah pa so med njimi tudi posamezniki, ki cesto zamenjajo za dirkalni poligon in mečejo slabo luč na vse preostale udeležence. Z objestno vožnjo in neupoštevanjem hitrostnih omejitev pa ne ogrožajo le sebe, ampak tudi ostale udeležence v cestnem prometu.