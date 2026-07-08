Divja vožnja po Sloveniji: kljub predrtim gumam še naprej bežal pred Policijo

Policisti PU Koper so v ponedeljek v večernih urah prejeli obvestilo, da je 37-letni moški na območju PU Maribor doma povzročal težave in bil agresiven, nato pa se je pod vplivom alkohola odpeljal z osebnim avtomobilom.

Policisti so vozilo izsledili in ga prvič poskušali ustaviti ob 21.21 pri Dramljah. Voznik je sprva ustavil na odstavnem pasu, nato pa sunkovito pospešil in z vožnjo nadaljeval po avtocesti. "Vozil je z zelo različno hitrostjo, od približno 60 km/h do 220 km/h," so zapisali na koprski policijski upravi.

Policisti so mu ves čas sledili, večkrat pa so ga poskusili tudi zaustaviti z uporabo svetlobnih in zvočnih znakov. Med postopkom je bila večkrat pripravljena tudi uporaba sredstva za prisilno ustavljanje motornih vozil (stinger), vendar je potem zaradi varnostnih razlogov niso uporabili. Pri izvozu Bertoki je voznik zapeljal čez postavljen stinger, ki mu je predrl pnevmatike, vendar je kljub temu nadaljeval vožnjo, so sporočili s Policije.

Vozilo so dokončno ustavili ob 23.01 na bencinskem servisu Bonifika v Kopru. Voznik se je policistom aktivno upiral, zato so zoper njega uporabili prisilna sredstva in ga vklenili. Še pred tem pa je z vzvratno vožnjo trčil tudi v policijsko vozilo. V postopku je odklonil preizkus alkoholiziranosti, hitri test za ugotavljanje prisotnosti prepovedanih drog in strokovni pregled. Policisti so mu nato odredili pridržanje, preiskovalna sodnica pa je odredila izvedbo strokovnega pregleda, so še sporočili s PU Koper.

Policisti in kriminalisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil in ugotavljanjem vseh okoliščin dogodka. Obravnavajo sum storitve kaznivih dejanj nevarne vožnje v cestnem prometu in preprečitve uradnega dejanja ali maščevanja uradni osebi, so še sporočili.