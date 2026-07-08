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Črna kronika

Divja vožnja po Sloveniji: kljub predrtim gumam še naprej bežal pred Policijo

Koper, 08. 07. 2026 10.59 pred 1 uro 2 min branja 49

Avtor:
Ne.M.
Merjenje hitrosti

Policisti so obravnavali 37-letnika, ki je pod vplivom alkohola bežal od Maribora vse do Kopra. Pri tem je pod vplivom alkohola močno ogrožal varnost v cestnem prometu, vozil je do 220 km/h, zapeljal je celo čez stinger, a nadaljeval vožnjo. Med upiranjem aretaciji je trčil v policijsko vozilo.

Policisti PU Koper so v ponedeljek v večernih urah prejeli obvestilo, da je 37-letni moški na območju PU Maribor doma povzročal težave in bil agresiven, nato pa se je pod vplivom alkohola odpeljal z osebnim avtomobilom.

Policisti so vozilo izsledili in ga prvič poskušali ustaviti ob 21.21 pri Dramljah. Voznik je sprva ustavil na odstavnem pasu, nato pa sunkovito pospešil in z vožnjo nadaljeval po avtocesti. "Vozil je z zelo različno hitrostjo, od približno 60 km/h do 220 km/h," so zapisali na koprski policijski upravi.

Policisti so mu ves čas sledili, večkrat pa so ga poskusili tudi zaustaviti z uporabo svetlobnih in zvočnih znakov. Med postopkom je bila večkrat pripravljena tudi uporaba sredstva za prisilno ustavljanje motornih vozil (stinger), vendar je potem zaradi varnostnih razlogov niso uporabili. Pri izvozu Bertoki je voznik zapeljal čez postavljen stinger, ki mu je predrl pnevmatike, vendar je kljub temu nadaljeval vožnjo, so sporočili s Policije.

Vozilo so dokončno ustavili ob 23.01 na bencinskem servisu Bonifika v Kopru. Voznik se je policistom aktivno upiral, zato so zoper njega uporabili prisilna sredstva in ga vklenili. Še pred tem pa je z vzvratno vožnjo trčil tudi v policijsko vozilo. V postopku je odklonil preizkus alkoholiziranosti, hitri test za ugotavljanje prisotnosti prepovedanih drog in strokovni pregled. Policisti so mu nato odredili pridržanje, preiskovalna sodnica pa je odredila izvedbo strokovnega pregleda, so še sporočili s PU Koper.

Policisti in kriminalisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil in ugotavljanjem vseh okoliščin dogodka. Obravnavajo sum storitve kaznivih dejanj nevarne vožnje v cestnem prometu in preprečitve uradnega dejanja ali maščevanja uradni osebi, so še sporočili.

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KOMENTARJI49

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NeNebinarni
08. 07. 2026 12.28
Zdaj bo to izgovor za DARS, da si zastoje samo izmišljamo
Odgovori
0 0
štajerc65
08. 07. 2026 12.28
Kako je pa čez vse delovne zapore peljal?
Odgovori
0 0
Con-vid 1984
08. 07. 2026 12.27
Uff vau, vele dosežek naše smijurijocije, kako je kaj z orožjem v žabjaku?
Odgovori
0 0
nelevnedesen
08. 07. 2026 12.23
Dobro da imamo cenejši bencin od italijanov in je moral na črpalko, drugače bi našim nesposobnežem ušel v italijo. Italijani bi ga po parih kilometrih ukokali. Upravičeno
Odgovori
+2
2 0
CorbaMorba
08. 07. 2026 12.22
Toj pa to k Stevi ni več policaj UwU
Odgovori
0 0
nelevnedesen
08. 07. 2026 12.20
Zakaj ga niso počili? Preden bi on s svojo vožnjo koga ubil
Odgovori
+3
4 1
odkrito in resnično
08. 07. 2026 12.19
Kaj boste naredili z njim? Take bi bilo treba najprej ne preveč nežno voziti v kombiju, da bi ga premetavalo, potem stroga kazen. Odvzem vozila in izpita, plačilo vseh prekrškov, kazenska ovadba za povzročanje splošne nevarnosti, zapor za več let s prisilnim delom.
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+3
4 1
Animal_Pump
08. 07. 2026 12.18
Zihr je cvilil: Nism kriv, policijsko nasilje izvajajo...ne morm dihat...ueeee. Upam, da so ga policajo fajn zrihtal. Se pa vidi..kok imajo zvezane roke...V ZDA bi mu avto prerešetali..pa je v momentu ustavlje. Čeprav nekateri pregoni trajajo še dlje...Tukaj je pa treba gledat, da se njega ne poškoduje..pa še na ostale udeležence prometa je treba zraven gledat.
Odgovori
+2
3 1
lizing
08. 07. 2026 12.18
No v takih primerih bi pa stara milica 'dušo dala' bi mu kukala majka.
Odgovori
+2
3 1
flexilbe principles
08. 07. 2026 12.17
Dve uri je ogrožal življenja? Vrhunski pristop policije. Še dobro, da imamo majhno državo, sicer bi norel do naslednjega meseca.
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+3
3 0
travc
08. 07. 2026 12.16
Tukaj je blo še kaj drugega kot alko.Eni nimajo nobene mere.
Odgovori
+1
1 0
travc
08. 07. 2026 12.14
Kaj vse se ne spravi na cesto?In ne pametujte tisti ki zagovarjate take hitrosti ker če bi treščil v vas ne bi nikoli več pametovali.
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+1
1 0
Emil Gyöfi
08. 07. 2026 12.12
Ni logično da rabiš 250km da nekoga zaustaviš. Še v Hollywoodu bi rekli daje to fantazija. Nesposobna Policija.
Odgovori
+2
3 1
don_ludvik
08. 07. 2026 12.12
Kaj takrat ni bilo zastojev na csti ?
Odgovori
+1
1 0
čebelinko
08. 07. 2026 12.11
Pohvale policistom. Tisti pametnjakoviči, ki bi pri 220 km/h radi ustavili avto... ajde razložite kako se to naredi hahaha Da vas vidim heroje.
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+2
5 3
Smrt fašizmu svoboda narodu
08. 07. 2026 12.09
Nabutati, vzeti izpit in arest za vsaj 5 let
Odgovori
+4
5 1
plasticar
08. 07. 2026 12.07
mariborska patrulja ki ga je lovila bi se lahko skopala v zusterni nazaj grede potem ko so odlicno opravili delo
Odgovori
+3
4 1
Aist 48
08. 07. 2026 12.07
Kako dolgo so ga te lovili?od Maribora do Kopra?kakih pet ur?
Odgovori
+3
3 0
annonymo95
08. 07. 2026 12.06
Vsi se znate pritozevati, kako ''sposobna'' je policija, ker ga niso 180 km zaustavili. Ko pa so enkrat rekli DOVOLJ in tistega norca ustrelili sredi Ljubljane, spet ni bilo okej, ker bi mu lahko enostavno povedali, da naj spusti noz in gre domov, a ne? Pomoje bi blo bolse, da so tega divjaka zrinli iz viadukta in se koga nedolznega vzeli s sabo...
Odgovori
+11
11 0
čebelinko
08. 07. 2026 12.13
Točno tako, ljudje kar nekaj pišejo, brez kančka razmišljanja. Samo, da so kontra.
Odgovori
+5
5 0
plasticar
08. 07. 2026 12.04
vse pohvale policiji bezal je preko cele slovenije koncno so ga ustavili v kopru??vsaka cast sposobni so samo 200 km prevozil in so ga ustavili.
Odgovori
-1
3 4
annonymo95
08. 07. 2026 12.11
Pusti telefonsko, da drugic tebe poklicejo pa bos ti resu hahahaha
Odgovori
+3
4 1
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