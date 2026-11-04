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Črna kronika

Beg pred policijo: povzročil nesrečo in peš pobegnil proti hiši

Ljubljana , 04. 11. 2026 07.26 pred eno minuto 1 min branja 9

Avtor:
A.K.
Policija

29-letni voznik je na trzinski obvoznici poskušal pobegniti policistom. Med nevarno vožnjo je ogrožal druge udeležence v prometu, trčil v drugo vozilo, nato pa skušal pobegniti peš v stanovanjsko hišo.

Včeraj, okoli 16. ure, so policisti na trzinski obvoznici ustavljali voznika osebnega vozila, ki pa znakov policistov za ustavljanje (modrih luči in kratkega zvočnega signala) ni upošteval, temveč je pospešil in nadaljeval vožnjo v smeri Črnuč, so sporočili s PU Ljubljana.  

Policija
Policija
FOTO: Bobo

Med begom pred policisti je storil več cestnoprometnih prekrškov, med drugim je prehiteval po desnem voznem pasu, vozil na prekratki varnostni razdalji in s hitrostjo, neprilagojeno razmeram na cesti. Prav tako je z izsiljevanjem prednosti ogrožal druge udeležence v prometu, pri čemer se je več voznikov trčenju uspelo izogniti le s pravočasnim ukrepanjem. Med vožnjo je povzročil tudi prometno nesrečo, ko je z vzvratnim ogledalom svojega vozila oplazil drugo vozilo.

Pozivajo vse, ki so bili včeraj, 3. novembra 2026, okoli 16. ure, na območju trzinske obvoznice oziroma na poti proti Črnučam priča nevarni vožnji voznika osebnega avtomobila, ter morebitne oškodovance in vse, ki bi imeli koristne informacije o dogodku, da pokličejo Postajo prometne policije Ljubljana na telefonsko številko 01 583 88 20 ali interventno številko 113.

Voznik je nato vozilo ustavil pred stanovanjsko hišo in peš stekel vanjo. Policisti so ga v nadaljevanju izsledili in ugotovili, da gre za 29-letnega državljana Slovenije. Vozilo so mu zasegli.

Policisti nadaljujejo zbiranje obvestil in preverjanje vseh okoliščin dogodka zaradi suma storitve kaznivega dejanja nevarne vožnje v cestnem prometu. O vseh ugotovitvah bo obveščeno pristojno državno tožilstvo.

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KOMENTARJI9

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laky71
04. 11. 2026 08.29
Vedno več je teh pametnjakovičev po cestah, policija pa.nič kaj dosti. Vglavnem so inkasanti za pase, telefone, obvezna oprema, zraven tega totalno nesposoben minister. A je mogoče razmislil, da ni pravi za ta položaj!?
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+1
2 1
Analist
04. 11. 2026 08.31
Hvala za vaso dnevno dozo priloznostne propagande.
Odgovori
0 0
Borec21
04. 11. 2026 08.29
Strojanove zebe
Odgovori
-1
0 1
progresivnidaveknastanovanja
04. 11. 2026 08.19
spet so policisti prisili nekoga v objestno vožnjo. Še dobro da se nikomur ni nič zgodilo.
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-8
1 9
Stauffenberg
04. 11. 2026 08.28
Sprevržena logika!
Odgovori
+3
3 0
misekmali
04. 11. 2026 08.10
a je bil BMW?
Odgovori
0 0
Uporabnik1921539
04. 11. 2026 08.08
iz radovednosti me prav res zanima...ko takole bezi in gre nato v hiso...kaj razmislja?Da ko bo v hisi,ga pa ne bodo nasli ali kaj?Res prav cprasal bi tega kr...e..t. ena o cem razmislja
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+3
3 0
SIX7
04. 11. 2026 08.29
v hisi je skril mamila, tako bo odgovarjal samo za prometne prekrske…
Odgovori
+1
1 0
Jous
04. 11. 2026 08.30
Tam je bila mama.
Odgovori
0 0
laky71
04. 11. 2026 08.32
Kaj pa naredijo nekateri policisti, ko so nažgani in udeleženi v prometnih nesrečah, enako. Se skrije in strezni in potem pride na "svetlo"
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0 0
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