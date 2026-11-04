Beg pred policijo: povzročil nesrečo in peš pobegnil proti hiši

Včeraj, okoli 16. ure, so policisti na trzinski obvoznici ustavljali voznika osebnega vozila, ki pa znakov policistov za ustavljanje (modrih luči in kratkega zvočnega signala) ni upošteval, temveč je pospešil in nadaljeval vožnjo v smeri Črnuč, so sporočili s PU Ljubljana.

Med begom pred policisti je storil več cestnoprometnih prekrškov, med drugim je prehiteval po desnem voznem pasu, vozil na prekratki varnostni razdalji in s hitrostjo, neprilagojeno razmeram na cesti. Prav tako je z izsiljevanjem prednosti ogrožal druge udeležence v prometu, pri čemer se je več voznikov trčenju uspelo izogniti le s pravočasnim ukrepanjem. Med vožnjo je povzročil tudi prometno nesrečo, ko je z vzvratnim ogledalom svojega vozila oplazil drugo vozilo.

Pozivajo vse, ki so bili včeraj, 3. novembra 2026, okoli 16. ure, na območju trzinske obvoznice oziroma na poti proti Črnučam priča nevarni vožnji voznika osebnega avtomobila, ter morebitne oškodovance in vse, ki bi imeli koristne informacije o dogodku, da pokličejo Postajo prometne policije Ljubljana na telefonsko številko 01 583 88 20 ali interventno številko 113.

Voznik je nato vozilo ustavil pred stanovanjsko hišo in peš stekel vanjo. Policisti so ga v nadaljevanju izsledili in ugotovili, da gre za 29-letnega državljana Slovenije. Vozilo so mu zasegli.

Policisti nadaljujejo zbiranje obvestil in preverjanje vseh okoliščin dogodka zaradi suma storitve kaznivega dejanja nevarne vožnje v cestnem prometu. O vseh ugotovitvah bo obveščeno pristojno državno tožilstvo.