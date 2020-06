Divjal 200 km/h, divje prehiteval in ogrožal druge. 'Kar je storil, je smrtno nevarno'

Gorenjski prometni policisti so danes ob 14.45 na glavni cesti skozi sotesko proti Bohinjski Bistrici in Pokljuki obravnavali nevarno vožnjo voznika osebnega avtomobila znamke VW Passat srebrne barve. Voznik je brezglavo prehiteval na vseh mogočih mestih, v nepreglednih ovinkih in v času, ko so nasproti prihajala vozila. Vozil je s hitrostjo do 200 km/h in večino časa po nasprotni strani ceste. Nekateri vozniki so morali v izogib trčenju z njim celo zapeljati s ceste.

Policisti so zaradi velike nevarnosti v določenem trenutku s sledenjem prenehali. Vozilo so že našli in zasegli. Vožnjo obravnavajo kot kaznivo dejanje in prosijo vse, ki so se na relaciji Nomenj–Bitnje–Jereka–Koprivnik ali morda že prej srečali s tem avtomobilom, da pokličejo na interventno številko 113.