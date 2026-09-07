Divjal kar 194 km/h

Mariborski prometni policisti so med včerajšnjim poostrenim nadzorom na avtocestnem križu na avtocesti A1 zunaj naselja Slivnica pri Mariboru, kjer je hitrost s prometnim znakom omejena na 100 km/h, zvečer izmerili hitrost vozniku osebnega avtomobila, sicer 23-letnemu slovenskemu državljanu, ki je vozil s hitrostjo 194 km/h, so sporočili s PU Maribor.
Izdali so mu plačilni nalog. Predpisana sankcija za prekršek je globa v višini 1.200 evrov in stranska sankcija 9 kazenskih točk, so še zapisali na Policiji.
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