Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Črna kronika

Divjal kar 194 km/h

Maribor, 07. 09. 2026 08.20 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
Ne.M.
Hitrost

Mariborski policisti so na avtocesti pri Slivnici obravnavali 23-letnega voznika, ki je močno prekoračil dovoljeno hitrost – vozil je kar 194 km/h.

Mariborski prometni policisti so med včerajšnjim poostrenim nadzorom na avtocestnem križu na avtocesti A1 zunaj naselja Slivnica pri Mariboru, kjer je hitrost s prometnim znakom omejena na 100 km/h, zvečer izmerili hitrost vozniku osebnega avtomobila, sicer 23-letnemu slovenskemu državljanu, ki je vozil s hitrostjo 194 km/h, so sporočili s PU Maribor.

Hitrost
Hitrost
FOTO: PU Maribor

Izdali so mu plačilni nalog. Predpisana sankcija za prekršek je globa v višini 1.200 evrov in stranska sankcija 9 kazenskih točk, so še zapisali na Policiji.

promet ceste hitrost

Po strmoglavljenju umrl jadralni padalec

24ur.com Voznika divjala po avtocesti: eden 220, drugi kar 230 kilometrov na uro
24ur.com Po pomurski avtocesti 203 kilometre na uro
24ur.com Namesto 100 po avtocesti kar 200 kilometrov na uro
24ur.com Voznik začetnik najvišjo hitrost prekoračil za kar 71 km/h
24ur.com Z rdečim mercedesom po gorenjski avtocesti divjal kar 209 kilometrov na uro
24ur.com S ferrarijem po avtocesti s hitrostjo 226 kilometrov na uro
24ur.com Voznik začetnik po avtocesti divjal kar 254 km/h
Priporoča
  • naslovnica
  • Cozze peč za pico
  • Kaminska peč Robot Taurus
  • Kärcher parni čistilnik
  • Kingstone žar na oglje
  • Nadstrešek Andy
  • Omara za opremo Arya
  • Paviljon Milos
  • Regalux regal
  • Sheppach cepilec drv
  • Vrtna hiška Lauters
  • Weber plinski žar
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Nosečniški trebuh ni ovira za modo: 8 kosov, ki jih boste želele to jesen
Otrok je po šoli čisto drugačen? To je lahko razlog
Otrok je po šoli čisto drugačen? To je lahko razlog
Kako poceni preživeti krompirjeve počitnice? Starši, shranite te ideje
Kako poceni preživeti krompirjeve počitnice? Starši, shranite te ideje
Zvezdnica pokazala še nikoli videne fotografije iz najstniških let
Zvezdnica pokazala še nikoli videne fotografije iz najstniških let
zadovoljna
Portal
Eden najbolj seksi moških na svetu je še vedno samski
Dnevni horoskop: Ovni potrebujejo več jasnosti, dvojčke čaka presenečenje
Dnevni horoskop: Ovni potrebujejo več jasnosti, dvojčke čaka presenečenje
Pozabite na črno: to so barve, ki bodo zaznamovale jesen 2026
Pozabite na črno: to so barve, ki bodo zaznamovale jesen 2026
Večina žensk naredi isto napako, ko želi spremeniti svoje navade
Večina žensk naredi isto napako, ko želi spremeniti svoje navade
vizita
Portal
To je ena najboljših večerij po 50. letu: nasiti, ne obremeni prebave in vsebuje veliko beljakovin
Pozabite na probiotične napitke: to poceni živilo je lahko veliko boljše za črevesje
Pozabite na probiotične napitke: to poceni živilo je lahko veliko boljše za črevesje
Ko potrditev drugih postane edino merilo vaše vrednosti
Ko potrditev drugih postane edino merilo vaše vrednosti
Staranje bezgavk na vratu: ključ do zdravja naših možganov?
Staranje bezgavk na vratu: ključ do zdravja naših možganov?
cekin
Portal
Leto dni brez doma: potovanje, ki traja 371 dni in stane več kot 65.000 evrov
Slišati je kot sanjska ponudba: hišo lahko kupite za 1 evro, a obstaja velika past
Slišati je kot sanjska ponudba: hišo lahko kupite za 1 evro, a obstaja velika past
Harry in Meghan za šolanje otrok odštela pravo bogastvo: letna šolnina presega 40.000 evrov
Harry in Meghan za šolanje otrok odštela pravo bogastvo: letna šolnina presega 40.000 evrov
Štirje turisti na Krku želeli sladico, nato pa jih je natakar prosil, naj odidejo
Štirje turisti na Krku želeli sladico, nato pa jih je natakar prosil, naj odidejo
moskisvet
Portal
Pri 60 letih je videti kot 30: Fotograf, ki podira mite o staranju
Tam spodaj gladko ali poraščeno? Ženske razkrivajo, kaj jim je bolj všeč
Tam spodaj gladko ali poraščeno? Ženske razkrivajo, kaj jim je bolj všeč
Zvezdnik razkril pretresljivo prognozo: 'Ostalo mi je približno pet let'
Zvezdnik razkril pretresljivo prognozo: 'Ostalo mi je približno pet let'
Trojček: ena noč užitka, posledice pa lahko trajajo precej dlje
Trojček: ena noč užitka, posledice pa lahko trajajo precej dlje
dominvrt
Portal
Pripravite vrt že zdaj: prihodnje poletje bo vaša hladna oaza
Vodikov peroksid in rastline: ta trik lahko pomaga, a le, če ga uporabite pravilno
Vodikov peroksid in rastline: ta trik lahko pomaga, a le, če ga uporabite pravilno
Drobna travniška lepotica, ki so jo poznali že naši predniki
Drobna travniška lepotica, ki so jo poznali že naši predniki
Kako prepoznati simptome suhega očesa pri vašem psu
Kako prepoznati simptome suhega očesa pri vašem psu
okusno
Portal
Ko zmanjka idej za kosilo: 10 kombinacij, ki jih verjetno še niste poskusili
Najboljše jesenske enolončnice - 7 receptov za jedi, ki jih imajo vsi radi
Najboljše jesenske enolončnice - 7 receptov za jedi, ki jih imajo vsi radi
Dobri stari čupavci: Recept iz babičine kuharice z dvema, štirimi ali šestimi jajci
Dobri stari čupavci: Recept iz babičine kuharice z dvema, štirimi ali šestimi jajci
Napake priprave turške kave, s katerimi uničujemo njen okus
Napake priprave turške kave, s katerimi uničujemo njen okus
voyo
Portal
MasterChef Slovenija
Nadgradnja
Nadgradnja
Zmenek za starše
Zmenek za starše
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1929