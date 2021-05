Divjal po avtocesti, bežal pred policisti in zapeljal na most za pešce

Policisti so v petek ob 17.40 na avtocesti pri Uncu zaznali nevarno vožnjo srebrnega osebnega avtomobila znamke Renault Clio z ljubljansko registrsko oznako. Voznik je z veliko hitrostjo vozil po avtocesti iz smeri Unca proti Kopru, pri tem pa ni upošteval zvočnih in svetlobnih signalov policistov, ki so ga želeli ustaviti.

Z nevarno in divjo vožnjo je nadaljeval do Kopra in zapeljal na most, namenjen za pešce in kolesarje, kjer so ga policisti ob 18.07 prijeli, so sporočili iz PU Koper.

"Voznike in pešce, ki so bili zaradi nevarne vožnje bežečega voznika ogroženi, naprošamo, da to sporočijo na številko 113 ali telefonsko številko policijske postaje Koper 05 611 67 00,"pa pozivajo javnost.