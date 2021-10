Divjal po Celovški cesti, trčil v drog semaforja in končal na strehi

Na Celovški cesti v Ljubljani se je zgodila prometna nesreča, v kateri se je osebno vozilo prevrnilo na streho. Voznik je zaradi neprilagojene hitrosti izgubil nadzor nad avtomobilom, z desnega prometnega pasu zapeljal na levega, čez kolesarsko stezo in pločnik ter trčil v drog semaforja. Na kraj nesreče so hitro prispeli reševalci in gasilci, ki so lažje poškodovanega voznika oskrbeli in odpeljali v UKC Ljubljana.

icon-expand Nesreča na Celovški cesti FOTO: Bralec V petek okoli 22.20 je voznik osebnega vozila, ki je peljal po Celovški cesti v smeri centra, zaradi neprilagojene hitrosti izgubil nadzor nad vozilom. Zaneslo ga je preko nasprotnega voznega pasu, čez kolesarsko stezo in pločnik, nato pa je trčil v drog semaforja. Po trčenju je vozilo prevrnilo na streho, nato pa je priletelo še v stavbo. V nesreči se je voznik lažje poškodoval in je bil z reševalnim vozilom odpeljan v UKC Ljubljana, so sporočili s PU Ljubljana. Rezultat preizkusa z alkotestom je bil negativen, vozniku pa so policisti izdali plačilni nalog.