Divjal po cesti: namesto 70 kar 141 kilometrov na uro

Voznik osebnega vozila je na glavni cesti med Slovensko Bistrico in Hajdino prekoračil največjo dovoljeno hitrost za več kot 100 odstotkov. Prekrškarju, ki ni bil pijan, sta policista začasno odvzela vozniško dovoljenje in mu prepovedala nadaljnjo vožnjo. Odsek, po katerem je divjal, je zelo nevaren in je na njem umrlo že več udeležencev prometa, opozarjajo policisti.

Policista Policijske postaje Ptuj sta včeraj okrog 20 ure obravnavala 39-letnega voznika iz okolice Ptuja. Na kritičnem odseku glavne ceste G1-2 je v križišču z regionalno cesto za Rače, izven naselja Šikole, z osebnim avtomobilom prekoračil največjo dovoljeno hitrost vožnje izmerjeno z laserskim merilnikom. V križišču, kjer je omejitev hitrosti s postavljenim prometnim znakom omejena na 70 kilometrov na uro, je vozil 141 kilometrov na uro in s tem prekoračil največjo dovoljeno hitrost za kar 71 kilometrov na uro, so sporočili s Policijske uprave (PU) Maribor.hitrost za kar 71 kilometrov na uro, so sporočili s Policijske uprave (PU) Maribor. Leta 2018 je na glavni cesti med Slovensko Bistrico in Hajdino umrlo pet ljudi (slika je simbolična). FOTO: Dreamstime Vozniku, ki ni vozil pod vplivom alkohola, sta policista začasno odvzela vozniško dovoljenje, prepovedala nadaljnjo vožnjo in podala obdolžilni predlog na Okrajno sodišče na Ptuju, so pojsnili s PU Maribor. Glavna cesta G1-2 med Slovensko Bistrico in Hajdino je kritični odsek, na katerem je v prometnih nesrečah v letu 2018 umrlo kar pet udeležencev, so opozorili s PU Maribor: "Policisti zato na tem odseku in tudi na vseh drugih kritičnih odsekih poostreno nadzirajo cestni promet ves čas, v teh poostrenih nadzorih pa uporabljajo vsa razpoložljiva tehnična sredstva, s katerimi ugotavljajo tudi najhujše kršitve cestno prometnih predpisov."