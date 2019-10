Divjal po gorenjski avtocesti

Policisti so včeraj merili hitrosti na dveh lokacijah na avtocesti in še na dveh na regionalnih cestah.

Najvišjo hitrost so izmerili na avtocesti Lipce–Lesce. Voznik je na tem odseku, kjer velja omejitev 110 kilometrov na uro, z osebnim avtomobilom vozil s hitrostjo 210 kilometrov na uro. Ob tem so policisti zaradi hitrosti obravnavali še dva voznika na avtocesti pri Kranju, so sporočili s Policijske uprave (PU) Kranj.