Z nevarno vožnjo po ljubljanski obvoznici ogrožal druge voznike

Na PU Ljubljana so nam potrdili, da so bili z omenjenim primerom seznanjeni in o tem zaradi suma več prekrškov zbirajo obvestila. Pojasnili so tudi, kakšen je sicer postopek pri takšnih prijavah.

"Policisti lahko na podlagi posnetkov začnejo postopek, v katerem se ugotavljajo okoliščine prekrška in verodostojnost dokazov. Pri podaji prijave na policijo je treba posredovati dovolj podatkov o nepravilnem ravnanju, da se lahko potem policisti odločijo, ali so izpolnjeni pogoji za ukrepanje (ali so podani vsi elementi prekrška) za izdajo odločbe o prekršku oziroma obdolžilnega predloga na pristojno sodišče. Če gre potem tak primer na sodišče, je treba posnetek podkrepiti tudi s pričanjem očividca ali oškodovanca,"so pojasnili.

S posnetka je sicer razvidno, da je šlo za dostavljavca hrane pri eni od ljubljanskih picerij.