Divjal po spolzki cesti brez vozniškega dovoljenja

S Policijske uprave (PU) Kranj so sporočili, da so v noči s sobote na nedeljo tržiški policisti obravnavali primer voznika, ki je na glavni cesti med Podtaborom in Tržičem ob omejitvi 90 km/h vozil 143 km/h. Ob tem poudarjajo, da je bila cesta vlažna in spolzka ter da gre za odsek, kjer pogostokrat cesto prečka divjad, zato so pogosta tudi trčenja vozil in živali.

Za nameček je voznik vozil tudi brez veljavnega vozniškega dovoljenja, zaradi česar so mu policisti zasegli osebni avtomobil. Proti vozniku so že uvedli tudi prekrškovni postopek.

V luči dogodka kranjski policisti voznike znova pozivajo, naj upoštevajo prometna pravila in s tem zmanjšajo tveganje za nesreče v prometu. "Vsaka nepravilnost lahko povzroči nesrečo in teh je bilo letos že veliko. Udeleženci so tudi umirali, zato prosimo, da ne povzročate novih tragedij," so zapisali.