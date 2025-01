Bežal z 200 kilometri na uro, izsledili in ustavili so ga hrvaški policisti

20-letni voznik je pred slovenskimi policisti divjal z več kot 200 kilometri na uro. Za njim so vozili do naselja Odranci, nato pa je z vožnjo nadaljeval do Hotize, kjer pa so ga policisti izgubili iz vidnega polja.

"O vožnji voznika so bili obveščeni hrvaški varnostni organi, ki so voznika izsledili in z njim izvedli postopek. Ugotovili so, da je vozilo vozil 20-letni slovenski državljan," so sporočili iz Policijske uprave Murska Sobota.

Voznik je opravil preizkus alkoholiziranosti, ki je pokazal 1,78 mg/l alkohola v izdihanem zraku. Zoper voznika so hrvaški policisti v skladu z njihovo zakonodajo odredili pridržanje.

"Za kršitve cestno prometnih predpisov, ki jih je storil v Sloveniji, bo vozniku začetniku naknadno izdan plačilni nalog s strani policistov Policijske postaje Murska Sobota," so še sporočili iz Policije.