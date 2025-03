Divjal, trčil v betonsko ograjo, se prevračal in ustavil na strehi

Nesreča se je zgodila nekaj pred 17. uro.

Po doslej znanih podatkih je voznik osebnega vozila vozil z neprilagojeno hitrostjo in zato trčil v betonsko ograjo na levi strani vozišča, so nam pojasnili na PU Ljubljana. Voznik je nato izgubil nadzor nad vozilom, ki je po nekaj obratih obstalo na strehi. Pri tem se je lažje poškodoval, proti njemu pa bodo uvedli prekrškovni postopek, so še dodali.