Divjal, vozil po levi, trčil v policijsko vozilo in skoraj povozil policista

Velenjski policisti so nedeljo večkrat pravilno ustavljali voznika, ki je objestno vozil in s svojo vožnjo ogrožal sebe in druge udeležence cestnega prometa, so sporočili s PU Celje.

"Med drugim je v krožišče zapeljal v nasprotni smeri, v naselju vozil s krepko prekoračeno hitrostjo, večkrat vozil po levem delu vozišča, nevarno je prehiteval," njegovo vožnjo opisujejo policisti. Znakov policistov, ki so ga pravilno ustavljali, ni upošteval. V Podgorju pri Slovenj Gradcu je trčil v policijsko vozilo in zapeljal proti policistoma, ki sta na srečo uspela pravočasno odskočiti, sicer bi ju povozil. Za ustavitev so na koncu uporabili tudi stinger. 29-letnega voznika, doma z velenjskega območja, ki je bil na hitrem testu za droge pozitiven, vozil pa je tudi brez vozniškega dovoljenja, so pridržali. Ovadili ga bodo zaradi sumov storitve kaznivih dejanj nevarne vožnje in preprečitve uradnega dejanja ali maščevanja uradni osebi.