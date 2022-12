Divjala skozi naselje, krepko prekoračila hitrost in izgubila vozniški izpit

Patrulja Policijske postaje Ptuj je v ponedeljek zgodaj zjutraj ustavila voznika, ki je hitrost prekoračil za 73 kilometrov na uro. Poleg odvzema vozniškega dovoljenja so mu prepisali še globo v višini 1200 evrov. Dodelili so mu tudi 18 kazenskih točk v cestnem prometu.

Policisti Gornje Radgone pa so v ponedeljkovih jutranjih urah opravljali meritvene hitrosti v naselju v Radencih, kjer je omejitev hitrosti 50 kilometrov na uro. Tam so ustavili voznika, ki je vozil s hitrostjo 120 kilometrov na uro. Zoper 19-letnega voznika začetnika bo podan obdolžilni predlog na pristojno sodišče. Začasno so mu policisti odvzeli vozniško dovoljenje in prepovedali nadaljnjo vožnjo.