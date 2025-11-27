Svetli način
Črna kronika

Divjanje po Ljubljani na e-skiroju ga bo stalo 940 evrov

Ljubljana, 27. 11. 2025 11.10 | Posodobljeno pred 29 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
N.L.
Komentarji
29

Policisti Postaje prometne policije Ljubljana so med nadzorom cestnega prometa zaznali voznika električnega skiroja, ki je storil več cestnoprometnih prekrškov. Neodgovorna vožnja po Celovški cesti ga bo stala skoraj 1000 evrov.

"Namesto da bi vozil po kolesarski stezi, je vozil po sredini ceste, s čimer je ogrožal sebe in druge udeležence v prometu. Prav tako je močno prekoračil največjo dovoljeno hitrost za tovrstna vozila, ki je omejena na 25 km/h," so ob posnetku zapisali ljubljanski policisti, ki so vozniku izdali plačilni nalog v višini 940 evrov.

Kot je razvidno s posnetka, je voznik na skiroju menjal vozne pasove v smeri proti centru mesta in mimo parka Tivoli in v križišče zapeljal z visoko hitrostjo.

Policisti ob tem opozarjajo, da so električni skiroji praktični, a vseeno zahtevajo odgovorno ravnanje. "Vozite po kolesarskih površinah. Bodite vidni in predvidljivi. Skupaj lahko zagotovimo varnejše ceste za vse."

V prvem polletju letos je bilo v prometnih nesrečah na slovenskih cestah udeleženih že 115 voznikov e-skirojev, pri čemer so jih skoraj 60 odstotkov povzročili vozniki e-skirojev sami.

e-skiro Ljubljana prometni prekršek hitrost policija
