Divjanje po Ljubljani na e-skiroju ga bo stalo 940 evrov

"Namesto da bi vozil po kolesarski stezi, je vozil po sredini ceste, s čimer je ogrožal sebe in druge udeležence v prometu. Prav tako je močno prekoračil največjo dovoljeno hitrost za tovrstna vozila, ki je omejena na 25 km/h," so ob posnetku zapisali ljubljanski policisti, ki so vozniku izdali plačilni nalog v višini 940 evrov.

Kot je razvidno s posnetka, je voznik na skiroju menjal vozne pasove v smeri proti centru mesta in mimo parka Tivoli in v križišče zapeljal z visoko hitrostjo.