Divji lov na slovenskem morju

Uprava RS za pomorstvo (URSP) – Kapitanija je včeraj ob 19. uri policijo obvestila, da so opazili plovilo, ki pelje nezanesljivo, voznik pa kaže znake alkoholiziranosti. Odredili so mu alkotest, vendar ga ni opravil, ampak je s kraja odpeljal proti Jernejevem kanalu, je sporočila predstavnica PU Koper Anita Leskovec.

V lov na ubežnika so se zato vključili policisti Postaje pomorske policije Koper s svojim plovilom P-16. Večkrat so ga poskušali ustaviti z zvočnimi in svetlobnimi znaki, a jih je voznik ignoriral. Pred policisti je bežal, vozil v nasprotni smeri ter pred njimi naglo spreminjal smer plovbe.

Beg pa ni trajal dolgo. Ob 19.28 so namreč policisti plovilo zaustavili in ugotovili, da ga upravlja 55-letni Ljubljančan, ki je bil pod vplivom alkohola.

Zgodba se je nadaljevala ob 22. uri, ko je na mejni prehod prišel vinjen isti 55-letnik in kršil javni red in mir. Kljub večkratnim pozivom policistov, naj se umiri, s kršitvami ni prenehal, zato so uporabili prisilna sredstva in zanj odredili pridržanje do streznitve, je še sporočila Leskovčeva.

55-letnik si je s svojim početjem na morju in na meji prislužil vrsto plačilnih nalogov: najprej mu je zaradi nespoštovanja določb pomorskega zakonika globo izrekel URSP, policisti pa so mu očitali prekršek zaradi neupoštevanje ukazov uradne osebe. Zaradi dogajanja na meji pa ga čaka plačilni nalog zaradi neupravičenega zadrževanja na območju mejnega prehoda, zaradi nedostojnega vedenja do policista in zaradi neupoštevanja ukazov uradne osebe.