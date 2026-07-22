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Črna kronika

Dlje časa kradli v podjetju: odtujili za 330 tisočakov blaga

Maribor, 22. 07. 2026 09.49 pred 1 uro 2 min branja 26

Avtor:
A.K.
kraja iz skladišča

Mariborski policisti so zaključili preiskavo velike tatvine v podjetju v Hočah. Osumljenci, med katerimi sta bila tudi zaposlena, so v daljšem obdobju odtujili za kar 330.000 evrov tekstila in elektronike, zato jih čaka kazenska ovadba.

Mariborski policisti so bili v začetku junija obveščeni o odtujenem blagu iz skladišča gospodarske družbe na območju Hoč.

Ugotovili so, da je bilo kaznivo dejanje izvrševano v sostorilstvu več oseb in v daljšem časovnem obdobju. Po doslej zbranih ugotovitvah sta pri izvrševanju kaznivih dejanj med drugimi sodelovala tudi zaposlena v oškodovani gospodarski družbi, ki sta se povezala z drugima osumljencema. Skupaj so iz skladišča v daljšem časovnem obdobju postopoma odtujili različno blago (predvsem je šlo za tekstil in elektronske naprave) v skupni vrednosti približno 330.000 evrov.

Na podlagi zbranih dokazov je bila osumljenim odvzeta prostost. Policisti so nato opravili več hišnih preiskav na območju Maribora in Lenarta v Slovenskih goricah ter preiskave drugih prostorov, med drugim tudi skladišč na območju Melja. Med hišnimi preiskavami so zasegli večjo količino odtujenega blaga, za katerega obstaja utemeljen sum, da izvira iz obravnavanih kaznivih dejanj.

Pri enem izmed osumljencev je bila zasežena tudi večja količina (približno 1 kg) posušenih rastlinskih delcev prepovedane droge konoplje, zaradi česar bo zoper njega uveden tudi ustrezen kazenski postopek zaradi suma storitve kaznivega dejanja s področja prepovedanih drog.

Zoper 79-letnega ter 33-, 40- in 60-letne osumljence z območja Maribora in Lenarta v Slovenskih goricah bodo policisti in kriminalisti na Okrožno državno tožilstvo v Mariboru podali kazensko ovadba zaradi utemeljenega suma storitve kaznivega dejanja velike tatvine.

Preiskava vseh okoliščin navedenih kaznivih dejanj se nadaljuje.

tatvina kriminal Maribor policija Hoče

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KOMENTARJI26

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BSSistemTelaze
22. 07. 2026 11.31
Ah dejte no,pac pomagali so sortirat slabo robo. Men so oni pridni in delovni ljudje niso na socijali ter pomagajo se drugim.
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+1
1 0
zmerni pesimist
22. 07. 2026 11.30
A o pirc musarci ki ji je računsko sodišče našlo kup nepravilnosti pa nič
Odgovori
+0
1 1
Prelepa Soča
22. 07. 2026 11.20
Ni kaj, dobra kontrola.
Odgovori
+2
2 0
Nobody75
22. 07. 2026 11.15
Velika tatvina? Kako se pol imenuje ko miljončki izginjajo v davčne oaze
Odgovori
+2
2 0
spam1
22. 07. 2026 11.28
Davčna optimizacija
Odgovori
+2
2 0
Julijann
22. 07. 2026 11.14
Sem se spomnil na primer, katerega mi je povedal oče. Nekoč je bila tam zraven Železarne v Štorah tudi proizvodnja traktorjev. Iz ene družine je tam delalo pet bratov in so si takorekoč domov počasi prinesli en traktor. Ga lepo sestavili in ga je imel brat, ki je podedoval kmetijo. Ja, menda so to bili " zlati časi" socializma.
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+0
2 2
zajfa
22. 07. 2026 11.30
Zdaj pa šef da vsem delavcem prenizke plače v obliki minimalcev, ne glede na uspeh podjetja; utaji 90% davka in dobička z računovodkinjo, kupuje stanovanja, vile, jahte in jamra v kamero, kako mu gre slabo. To so pa zlati časi kapitalizma.
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+1
1 0
patogen
22. 07. 2026 11.14
Levičar bi dejal, Znajdli so se. Bi jih pa bolje plačal, tako so bili pa prisiljeni krasti, da so imeli kaj za jesti.
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-4
2 6
a res1
22. 07. 2026 11.10
Večja količina konoplje, 1Kg. To pa je... Pa 79 letnik, ta je pa že stari maček...
Odgovori
+2
2 0
daiči
22. 07. 2026 11.03
Hja, fejst podplačanim ludem, začnejo jt neumnosti po glavah...
Odgovori
+0
4 4
Nidani
22. 07. 2026 11.07
A res?
Odgovori
+4
4 0
daiči
22. 07. 2026 11.15
Ja očitno res.
Odgovori
+0
1 1
čevapgpt
22. 07. 2026 11.00
firmo naj pod drognogled vzame delovna inšpekcija. Delovci verjetno na minimalcu, kraja nadur, kraja dopusta, pa so vzeli stvari v svoje roke dobesedno.
Odgovori
+0
5 5
Nidani
22. 07. 2026 11.04
Itak janšist, vedno drugi krivi in odgovorni...
Odgovori
-1
2 3
čevapgpt
22. 07. 2026 11.19
če ti šef krade ga imenujejo poslovnež, če mu pa delavec ukrade je pa lopov in janšist.
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-1
0 1
Ponent
22. 07. 2026 10.49
Sankcije so problem. Ker za delat jim itak ni. Malo bo pojamral pol bo pa naprej krado. Tak je to, samo če bi kdo brez kakega prsta ostal bi blo drugače, žal.
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+5
5 0
libido
22. 07. 2026 10.42
V tej naši ljubi Sloveniji se samo še krade...vsi si za vzgled politiko jemljejo...
Odgovori
+6
7 1
Aleksei Kaar
22. 07. 2026 10.40
60 in 79 let, pa to ne moreš verjet. Na stara leta bo šel v ćuzo sedet.
Odgovori
+7
7 0
ALEX0000
22. 07. 2026 10.39
Kakšno funkcijo pa je imel 79-letni?
Odgovori
+9
9 0
Nidani
22. 07. 2026 10.51
Svečo je držal...😅
Odgovori
+5
5 0
Misanthrope
22. 07. 2026 10.33
Več plačajte svoje zaposlene, pa se to ne bo dogajalo.
Odgovori
-11
4 15
proofreader
22. 07. 2026 10.37
Poglej politike. Plača ni pomembna.
Odgovori
+9
11 2
proofreader
22. 07. 2026 10.32
Kot v Jugoslaviji.
Odgovori
+14
15 1
zajfa
22. 07. 2026 11.33
Super je bilo, vsi so nekaj dobili. Danes pa samo stari prdci, ki so si posle zrihtali v tej isti Jugoslaviji in pokradli vse patente, danes pa jih slavimo, kot velike inovatorje in podjetnike.
Odgovori
0 0
Žmavc
22. 07. 2026 10.32
Jaz bi isto, če bi imel možnost.
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-10
1 11
BrezPitt
22. 07. 2026 10.39
Samo gradbeno podjetje odpreš in bo priložnosti. Za nagrado pa prideš še v parlament.
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+6
9 3
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