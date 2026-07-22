Dlje časa kradli v podjetju: odtujili za 330 tisočakov blaga

Mariborski policisti so bili v začetku junija obveščeni o odtujenem blagu iz skladišča gospodarske družbe na območju Hoč.

Ugotovili so, da je bilo kaznivo dejanje izvrševano v sostorilstvu več oseb in v daljšem časovnem obdobju. Po doslej zbranih ugotovitvah sta pri izvrševanju kaznivih dejanj med drugimi sodelovala tudi zaposlena v oškodovani gospodarski družbi, ki sta se povezala z drugima osumljencema. Skupaj so iz skladišča v daljšem časovnem obdobju postopoma odtujili različno blago (predvsem je šlo za tekstil in elektronske naprave) v skupni vrednosti približno 330.000 evrov.

Na podlagi zbranih dokazov je bila osumljenim odvzeta prostost. Policisti so nato opravili več hišnih preiskav na območju Maribora in Lenarta v Slovenskih goricah ter preiskave drugih prostorov, med drugim tudi skladišč na območju Melja. Med hišnimi preiskavami so zasegli večjo količino odtujenega blaga, za katerega obstaja utemeljen sum, da izvira iz obravnavanih kaznivih dejanj.

Pri enem izmed osumljencev je bila zasežena tudi večja količina (približno 1 kg) posušenih rastlinskih delcev prepovedane droge konoplje, zaradi česar bo zoper njega uveden tudi ustrezen kazenski postopek zaradi suma storitve kaznivega dejanja s področja prepovedanih drog.

Zoper 79-letnega ter 33-, 40- in 60-letne osumljence z območja Maribora in Lenarta v Slovenskih goricah bodo policisti in kriminalisti na Okrožno državno tožilstvo v Mariboru podali kazensko ovadba zaradi utemeljenega suma storitve kaznivega dejanja velike tatvine.

Preiskava vseh okoliščin navedenih kaznivih dejanj se nadaljuje.