Do 21. junija 31 odstotkov nesreč kolesarjev več kot lani

Najpogostejše kršitve so nepravilna stran in smer vožnje, neprilagojena hitrost vožnje in vožnja čez rdečo luč. "Zelo zaskrbljujoč pa je tudi podatek o uporabi določenih naprav ali opreme (mobitel....) med vožnjo," so poudarili, saj so letos zaznali že 223 tovrstnih kršitev pri kolesarjih in 17 pri uporabnikih lahkih motornih vozil.

Do 21. junija obravnavali 31 odstotkov nesreč kolesarjev več kot lani

Kot pravijo, vse to vpliva tudi na povečanje števila obravnavanih nesreč. Do 21. junija so obravnavali skupno 175 (31 odstotkov več kot lani) prometnih nesreč, v katerih so bili udeleženi kolesarji, in 30 prometnih nesreč, v katerih so bili udeleženi vozniki lahkih motornih vozil. Število slednjih je poraslo za več kot trikrat. Huje je bilo poškodovanih 18 kolesarjev in pet udeležencev na lahkih motornih vozilih. Kar 119 kolesarjev in 19 uporabnikov lahkih motornih vozil se je lažje poškodovalo.

Na območju PU Ljubljana v letošnjem letu beležimo dve prometni nesreči, v kateri sta udeleženca na enoslednih vozilih (kolesarja) umrla.

Število kolesarjev je največje v samem centru Ljubljane. Sploh v toplejših mesecih se veliko ljudi odloči za prevoz v službo, šolo oz. po drugih opravkih v mestu, s kolesom. Tako morajo biti še posebno previdni, saj je dejstvo, da so pogosto udeleženi v prometnih nesrečah, sploh s hujšimi posledicami. "Poudarjamo, da je varnost v največji meri odvisna od ravnanja udeležencev v prometu in lahko tako za svojo varnost kot varnost drugih storijo največ sami," pravijo na PU Ljubljana. Ključno se jim, tako za kolesarje kot druge udeležence v prometu, zdi upoštevanje prometnih pravil.