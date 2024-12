Do osumljenca pripeljala sledilna naprava na avtomobilu žrtve

Trojica se je po njenih podatkih branila z molkom. Po njenih podatkih so se na umor žrtve pripravljali dlje časa. Do osumljenca naj bi pripeljala sledilna naprava na avtomobilu žrtve: "Zgodovina naprave je pripeljala do prvega osumljenca. Ta osumljenec pa je sam privedel policijo do ostalih dveh. Kriminalisti so ga opazovali in ugotovili, da v dve stanovanji nosi vrečke s hrano itd. "

Politika morilcev iz tovrstnih klanov naj bi bila, da se skušajo potuhniti in čakati, da prvotna policijska vnema mine in potem pobegnejo. Medtem pa se nekje skrivajo in jih ostali oskrbujejo s potrebščinami, pripoveduje. Policisti še iščejo druge osumljence, v to smer se zagotovo še preverja, kajti verjetno tudi Policija v tem trenutku še nima vseh odgovorov: "Verjamem pa, da bodo prišli do teh odgovorov."