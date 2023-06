Požar popolnoma uničil priljubljeno poročno lokacijo, vzrok še ni znan

V občini Polzela je dopoldan več enot gasilcev skušalo rešiti priljubljeno poročno lokacijo, ki so jo zajeli plameni. Enota PGD Ločica ob Savinji je bila o požaru skednja v Dobriču obveščena okoli 10.20, s pomočjo gasilcev sosednjih društev pa so popolnoma razvit požar uspeli omejiti in ga nato pogasiti. Vzrok požara, ki je leseni objekt popolnoma uničil, za zdaj še ni znan.

"Ob 10.20 smo bili obveščeni o požaru skednja v Dobriču, občina Polzela," je na spletu sporočilo PGD Ločica ob Savinji. Poleg njih so pri gašenju požara ene izmed priljubljenih poročnih lokacij v Sloveniji – Lavender Hill eco resort – pomagali še gasilci PGD Žalec, PGD Braslovče, PGD Šempeter v Savinjski dolini, PGD Gotovlje in PGD Letuš, ki so na pomoč priskočili tudi z dobavo gasilne vode. Polno razvit požar so s skupnimi močmi uspeli omejiti in pogasiti. Ogenj je sicer dvoetažni leseni objekt v velikosti 25x10 metrov popolnoma uničil. Trenutno še vedno potega ogled kraja dogodka, zato podrobnih informacij še ni. Vzrok požara še ni znan. Na Policijski upravi Celje so nam sicer potrdili, da je v požaru nastala večja materialna škoda. Po prvih informacijah v dogodku ni bil poškodovan nihče. Govorili smo tudi z nosilcem dejavnosti Dejanom Glavnikom, ki nam je potrdil, da pristojni preiskujejo, zakaj je zagorelo. Dogodka pa sicer za zdaj še ne komentira.