Dobrosrčnost 85-letnika stala 4200 evrov

V Ljubljani so pretekli teden policisti obravnavali nov primer goljufije. Po do zdaj zbranih obvestilih sta 85-letnega oškodovanca na Njegoševi ulici ogovorila dva neznanca in ga prosila za denar, s katerim bi plačala domnevno operacijo družinskega člana. Skupaj z njima je odšel na banko, dvignil 4200 evrov, nato pa jima denar izročil. V zameno sta mu goljufa dala vsak po en "vrednejši" predmet (dve uri) in mu obljubila, da se vrneta, vendar tega seveda nista storila.

Policija išče dva za zdaj neznana moška in prosi za pomoč pri lažji identifikaciji goljufov. Prvi je visok okoli 170 centimetrov, star od 60 do 70 let, sivih las, močnejše postave in okroglega obraza. Okoli vratu je nosil črn šal, oblečen je imel siv suknjič, govoril pa je v enem od jezikov držav bivše Jugoslavije.