Dojenček med vožnjo prenehal dihati, rešila sta ga mimovozeča

V nedeljo okoli 20. ure je voznik vozil po primorski avtocesti iz smeri Kopra proti Ljubljani. Med vožnjo se je dojenček pričel dušiti in v nekem trenutku prenehal dihati. Posledično je voznik zapeljal na odstavni pas, zaustavil vozilo in poklical na pomoč.

Na kraj dogodka so prišli gasilci PGD Materija, ki so ob prihodu ugotovili, da sta dojenčku že pomagala voznik in sopotnik, ki sta peljala mimo, in s prvo pomočjo ponovno vzpostavila dihanje.

Gasilci so zavarovali kraj dogodka, pomagali pri nudenju prve pomoči in svojcem nudili psihološko podporo. Dojenčka in njegovo mamico so po oskrbi odpeljali na nadaljnje zdravljenje v UKC Ljubljana. Zaradi dogodka je bil vozni pas avtoceste zaprt približno 40 minut, so sporočili s PGD Materija.

Na intervenciji je sodelovalo devet gasilcev PGD Materija z dvema voziloma, zdravnica in reševalec ZP Hrpelje, reševalci NMP Sežana in uslužbenci DARS.