Dolenjske ceste vzele še dve življenji: žrtvi stari le 16 in 31 let

Hudo poškodovanega mladoletnika so reševalci oskrbeli in odpeljali v UKC Ljubljana. Danes so bili novomeški policisti obveščeni, da je 16-letnik zaradi hudih poškodb v bolnišnici umrl. Vse okoliščine policisti še preiskujejo in bodo o ugotovitvah seznanili pristojno tožilstvo.

V sredo nekaj pred 21. uro se je zgodila huda prometna nesreča pri Ručetni vasi na območju Črnomlja. Policisti PPP Novo mesto so opravili ogled in po prvih ugotovitvah je mladoletni voznik kros motorja vozil po lokalni cesti iz smeri Kota pri Semiču. V križišču je pri vključevanju na prednostno cesto odvzel prednost 42-letni voznici osebnega avtomobila, ki je pripeljala po regionalni cesti v smeri proti Črnomlju.

Danes, nekaj po 14. uri, pa so bili novomeški policisti obveščeni o tragični prometni nesreči na območju Cerovega Loga. Po prvih ugotovitvah in zbranih obvestilih policistov naj bi 23-letni voznik kombija pri zavijanju levo odvzel prednost 31-letnemu kolesarju. Kolesar je po trčenju padel in se tako hudo poškodoval, da je umrl na kraju nesreče.

Ob tem policisti opozarjajo, da je v tem obdobju na naših cestah ponovno več kolesarjev in motoristov, ki spadajo med najranljivejše udeležence v prometu. Policisti vse udeležence v cestnem prometu pozivajo k previdnosti in strpnosti.

"Opozorilo namenjamo tudi tistim, ki z avtomobilom premagujejo le krajše razdalje v domačem okolju. Vozniki so namreč v domačem okolju pogosto manj previdni, manj so pozorni na ostale udeležence v prometu in morebitne spremembe prometne signalizacije. Vozniki pri vožnji v domačem okolju nemalokrat ne uporabljajo smernikov in ob zavijanju levo je to lahko usodno za motorista ali kolesarja, ki pripelje iz nasprotne smeri. Prav tako tudi telefoniranje med vožnjo bistveno zmanjša koncentracijo voznikov in zmanjšuje pozornost na dogajanje v prometu," so zapisali.

Ponovno so opozorili, naj vozniki prilagodijo hitrost svoje vožnje veljavnim omejitvam, razmeram na cesti in svojim vozniškim izkušnjam. Vozilo naj upravljajo le trezni, tudi če imajo namen prevoziti le nekaj kilometrov. Kolesarjem in motoristom svetujejo, naj poskrbijo za svojo vidnost, med vožnjo naj poskušajo predvideti ravnanja in morebitne nepravilnosti ostalih udeležencev v prometu, predvsem voznikov motornih vozil.

Prav danes je potekala novinarska konferenca Policije, kjer so povedali, da so letos obravnavali okoli 11.000 prometnih nesreč, kar je za štiri odstotke manj kot v enakem obdobju lani. Vendar pa ob tem ugotavljajo, da je na naših cestah v tem obdobju umrlo že 58 oseb, kar je 20 oseb več kot v enakem obdobju lani.