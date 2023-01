Dolenjski policisti izsledili 68 ilegalnih migrantov

Na območju Čateža ob Savi so policisti v torek nekaj po 19. uri ustavili voznika kombija hrvaških registrskih oznak. S PU Novo mesto so sporočili, da so policisti med postopkom ugotovili, da 20-letni državljan Hrvaške v kombiju prevaža 17 državljanov Irana, ki so državno mejo prestopili nezakonito. Vozniku so policisti odvzeli prostost, ga pridržali in mu zasegli kombi, prav tako pa ga bodo s kazensko ovadbo privedli k preiskovalnemu sodniku. "Policijski postopki z državljani Irana še potekajo," so dodali na PU Novo mesto.

Tudi policisti, ki so na območju Dobove, Obrežja, Rigonce in Čateža ob Savi opravljali naloge varovanja državne meje, so izsledili nezakonite pribežnike. Prijeli so 15 državljanov Indije, 14 državljanov Rusije, osem državljanov Afganistana, pet državljanov Pakistana, štiri državljane Iraka, tri državljane Bangladeša in dva državljana Alžirije. "Policijski postopki s tujci, ki so nezakonito prestopili državno mejo, še niso zaključeni," so še sporočili s PU Novo mesto.