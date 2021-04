Kronika dolenjskih policistov: pijani vozniki, nesreče, nedostojno vedenje

Policisti PP Črnomelj so bili v petek okoli 15. ure obveščeni o prometni nesreči na cesti med Semičem in Stransko vasjo. 17-letnik se je z neregistriranim motornim kolesom vozil v smeri proti Semiču. Zaradi neprilagojene hitrosti je v ovinku izgubil oblast nad motorjem in padel. Lažje poškodovanega motorista so reševalci oskrbeli in odpeljali v bolnišnico. Policisti so še ugotovili, da motorist nima veljavnega vozniškega dovoljenja, v litru izdihanega zraka pa je imel 0,52 miligramov alkohola. O kršitvah bodo z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče.

Prav tako so bili črnomaljski policisti v soboto okoli 16.40 ure obveščeni, da naj bi v Cerovcu pri Šrešnjevcu voznik osebnega avtomobila trčil v drugo vozilo in pobegnil s kraja nesreče. Na podlagi opisa vozila so 46-letnega povzročitelja izsledili in ugotovili, da nima veljavnega vozniškega dovoljenja, v litru izdihanega zraka pa je imel 1,04 miligrama alkohola. Policisti so mu avtomobile zasegli, zaradi številnih kršitev izdali plačilni nalog in na sodišče naslovili obdolžilni predlog. Za omenjene kršitve mu grozi denarna kazen v višini 3040 evrov.

V soboto v popoldanskih urah so intervenirali tudi policisti PP Dolenjske Toplice. Te so bili obveščeni o nezanesljivi vožnji voznika kombija, ki je v smeri proti Podturnu ogrožal ostale udeležence v prometu. Policisti so voznika takoj izsledili in ga tudi ustavili. 61-letniku so zaradi suma vožnje pod vplivom akohola odredili preizkus, vendar je opravljanje preizkusa odklonil. Odvzeli so mu vozniško dovoljenje, prepovedali nadaljnjo vožnjo in o kršitvah seznanili sodišče.

Na mejni prehod Obrežje pa je v soboto na izstop iz Slovenije pripeljal voznik tovornega vozila s priklopnikom srbskih registrskih oznak. Policisti so opravili mejno kontrolo in vozniku zaradi očitnih znakov alkoholiziranosti odredili preizkus. 53-letnemu kršitelju, ki je imel v litru izdihanega zraka 0,82 miligramov alkohola, so odvzeli prostost in ga odpeljali v prostore za pridržanje. Odvzeli so mu vozniško dovoljenje in ga z obdolžilnim predlogom privedli v postopek pred pristojno sodišče.