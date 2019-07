Dolenjski policisti obravnavali več nasilnežev: eden grozil tudi s pištolo

Policiste Policijske Postaje Krško so v petek, 28. junija poklicali na pomoč, ker naj bi na dvorišču stanovanjske hiše v okolici Krškega moški grozil z orožjem. Policisti so se nemudoma odzvali in zaščitili žrtev. Zoper 29-letnega nasilneža so uporabili prisilna sredstva, ga obvladali, mu odvzeli pištolo in naboje ter odpeljali v prostore za pridržanje, so sporočili s Policijske uprave (PU) Novo mesto. Policisti so po zbranih obvestilih ugotovili, da se je nasilnež pripeljal na dvorišče stanovanjske hiše nekdanje partnerice, se sprl z njenimi starši in grozil s pištolo. Policisti so pridobili odredbo sodišča in na naslovu bivanja osumljenca opravili hišno preiskavo, kjer so našli in zasegli še eno avtomatsko pištolo in naboje. S kazensko ovadbo zaradi kaznivih dejanj nasilništva ter neupravičene proizvodnje in prometa z orožjem ali eksplozivom so 29-letnika privedli k preiskovalnemu sodniku, ki je zanj odredil pripor.

Partnerico pretepal ob prisotnosti otrok

Novomeški policisti so v noči na soboto, 29. junija prejeli klic na pomoč iz Novega

mesta, kjer naj bi nekdo pretepal žensko. Ob prihodu na kraj so zaščitili žrtve nasilja in 47-letnemu moškemu izrekli prepoved približevanja žrtvi. Ugotovili so, da je nasilnež ob prisotnosti mladoletnih otrok fizično napadel partnerico, jo večkrat vrgel ob tla in žalil. Zoper osumljenca bodo podali kazensko ovadbo zaradi kaznivih dejanj nasilja v družini, zanemarjanja mladoletne osebe in surovega ravnanja.

Žrtvi grozil s smrtjo

Policisti PP Novo mesto so v noči na nedeljo 30-letnemu nasilnežu izrekli ukrep prepovedi približevanja partnerici in otrokom zaradi razlogov za sum, da bo ogrozil njihovo življenje, osebno varnost in svobodo. Ugotovili so, da je nasilnež žalil svojo partnerico in ji grozil s smrtjo. O izrečenem ukrepu so obvestili pristojne službe in preiskovalnega sodnika, ki bo presodil o podaljšanju ukrepa.