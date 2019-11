Dolg seznam kršitev: brez vozniškega dovoljenja, pod vplivom alkohola, …

Novomeški policisti so imeli ta vikend kar nekaj dela z vozniki, ki so vozili pod vplivom alkohola.

Črnomaljski policisti so v noči na soboto med kontrolo prometa v Ručetni vasi ustavili voznika osebnega avtomobila in mu zaradi očitnih znakov alkoholiziranosti odredili preizkus. 25-letnik je vozil brez veljavnega vozniškega dovoljenja, v litru izdihanega zraka je imel 1,0 miligram alkohola. Ugotovili so še, da vozi neregistriran in nezavarovan avtomobil, na katerem so nameščene registrske tablice, ki pripadajo drugemu vozilu. Kršitelju so zasegli tudi vrečko s posušenimi rastlinskimi delci, za katere obstaja sum, da gre za prepovedano konopljo. Avtomobil so mu zasegli in o kršitvah z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče.



Povzročitelj nesreče pod vplivom alkohola

V noči na nedeljo pa so bili metliški policisti obveščeni o prometni nesreči pri Metliki. Opravili so ogled in ugotovili, da je 21-letni voznik osebnega vozil v smeri proti Novem mestu. V ovinku je zaradi neprilagojene hitrosti izgubil oblast nad vozilom, zapeljal s ceste in trčil v brežino. Avtomobil je po trčenju odbilo na vozišče, kjer se je večkrat prevrnil in obstal na strehi. Lažje poškodovanega povzročitelja, ki je imel v litru izdihanega zraka 0,40 miligramov alkohola, so reševalci odpeljali v bolnišnico. Zaradi kršitev so mu policisti izdali plačilni nalog.