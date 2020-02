Dolg spisek nešportnega vedenja: pirotehnika, nasilništvo in strgan varnostnikov jopič

Na varovanje tekme, ki si jo je ogledalo okoli 9.500 gledalcev, so se policisti skrbno pripravili, in kot pravijo, je bilo to ključno pri tem, da so "ob absolutnem zagotavljanju vseh človekovih pravic, uspešno vzpostavili javni red in mir, ko je bil ta kršen".

Začelo se je sicer že pred tekmo, ko so obravnavali 12 kršiteljev, ki so na stadion skušali vnesti pirotehnične izdelke. Zoper vse bodo podali obdolžilne predloge pristojnim sodiščem. Dvema od kršiteljev pa so izrekli ukrep prepovedi udeležbe na športnih prireditvah.

Ukrep prepovedi udeležbe na športnih prireditvah so izrekli še enemu kršitelju, ki "se je nedostojno vedel na javnem kraju in ni upošteval ukazov policistov". Prav tako so ga pridržali in mu izdali plačilni nalog.

Med tem postopkov pa je še drugi občan napadel policista. Policisti so uporabili telesno silo, ga prijeli in pridržali. Kazensko ga bodo ovadili pristojnemu tožilstvu. Tudi njemu so prepovedali udeležbo na športnih prireditvah.

Plačilni nalog sta si še pred tekmo "prislužila" še dva kršitelja, ki sta se nedostojno vedla in žalila policiste.

V težavah je tudi moški, ki so mu policisti zasegli posušene rastlinske delce, za katere sumijo, da so prepovedna droga konoplja. Če bo domnevo potrdilo tudi testiranje, ga čaka odločba o prekršku.

Med pridržanimi se je znašel tudi kršitelj, ki ni upošteval navodil varnostnika, nato se je nedostojno vedel do policistov, na koncu pa ni upošteval niti njihovih ukazov. Za nameček so policisti med varnostnim pregledom pri njemu našli še pirotehnične izdelke. Zaradi opisanih kršitev je prejel plačilni nalog, zaradi posesti pirotehnike pa bo zoper njega podan obdolžilni predlog pristojnemu sodišču, pravijo na PU Maribor.

Zaradi večkratne uporabe pirotehničnih sredstev na stadionu med nogometno tekmo bo sicer prekrškovni organ PP Maribor I zoper organizatorja uvedel hitri postopek z izdajo odločbe o prekršku – zaradi kršitev zakona o javnih zbiranjih.

Tudi po tekmi ni šlo brez težav. Policisti so po tekmi zaradi nedostojnega vedenja na javnem kraju izdali plačilna naloga dvema kršiteljema, eden o njiju si je tudi prislužil prepoved udeležbe na športnih prireditvah. Še en plačilni nalog je romal v žep kršitelju, ki se je nedostojno vedel do policistov.



Plačilni nalog pa je prejel tudi kršitelj, ki je po tekmi želel preskočiti ograjo, varnostniku je strgal jopič, se nedostojno vedel do policista in ga pozival k pretepu, ob tem pa seveda ni upošteval ukazov policistov.

Naknadno pa so policisti obravnavali še dve kaznivi dejanji poškodovanja tuje stvari – poškodovano je bilo osebno vozilo, nekdo pa se je znesel tudi nad zunanjimi stoli lokala.