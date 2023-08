Domačim grozil z ubojem, nato se je s kolom spravil še na policiste

Trebanjski policisti so nekaj po 19. uri zvečer zaradi prijav groženj z ubojem posredovali v okolici Mirne. Med zbiranjem obvestil se je 56-letni moški, ki naj bi pred tem grozil domačim, s kolom spravil še na policiste, sporočajo s Policijske uprave Novo mesto.

Policisti so uporabili prisilna sredstva, moškega obvladali in vklenili. Zaradi nenavadnega obnašanja pa so na kraj poklicali tudi zdravnika, ki je fizično nepoškodovanega moškega pregledal in odredil, da se ga odpelje v psihiatrično bolnišnico. Prevoz so zaradi varnosti spremljali tudi policisti.

Zaradi suma storitve kaznivega dejanja napada na uradno osebo ga bodo kazensko ovadili.