Domačini rešili negibno starejšo žensko iz morja

Občani so negibno žensko v morju, za katero so policisti ugotovili, da je 75-letna Avstrijka, opazili v soboto okrog 16.30 ure. "Žensko je med plavanjem obšla slabost," so pojasnili predstavniki Policijske uprave (PU) Koper. icon-expand Žensko je med plavanjem obšla slabost, zato je negibna obležala na morski gladini (slika je simbolična). FOTO: Shutterstock Trije med občani so Avstrijki nemudoma priskočili na pomoč, jo potegnili iz vode in pričeli s temeljnimi postopki oživljanja. Na kraj so prihiteli tudi reševalci, ki jim je žensko uspelo uspešno reanimirati. "Oseba je bila odpeljana na nadaljnje zdravljenje v izolsko bolnišnico," so še sporočili s PU Koper.